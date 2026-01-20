Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: hasta 4 días libres remunerados si te afectan las restricciones de movilidad

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Europa Press

La tragedia de la noche del domingo 18 de enero en Adamuz, Córdoba, además de ser uno de los eventos más trágicos en la historia ferroviaria española, ha dejado a miles de trabajadores atrapados sin poder incorporarse a sus trabajos.

La suspensión de la línea Madrid-Andalucía ha convertido en una verdadera odisea trasladarse entre ambas regiones. Con esto, tanto vuelos, autobuses y hasta BlaBlaCar han experimentado una repentina subida de precio como consecuencia de la alta demanda.

De esta manera, la Unión General de Trabajadores (UGT) recordó a todos aquellos que se encuentren en dicha situación que el Estatuto de los Trabajadores da derecho a cuatro días libres retribuidos cuando haya imposibilidad de acceder al centro de trabajo.

¿Qué dice el artículo 37.3.g?

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores es aquel que regula el descanso semanal, fiestas y principales permisos retribuidos y reducciones de jornada.

Así, el conocido como 'permiso climático', recogido en el artículo 37.3.g establece que el trabajador, con previo aviso y justificación, podrá ausentarse de su puesto de trabajo recibiendo remuneración si no puede llegar a su lugar de trabajo.

"Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al puesto de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes", establece el texto legal.

Además, agrega que, en caso de que el trabajador corra un "riesgo grave e inminente", también puede tomar estos cuatro días.

Por otro lado, se especifica que, si han pasado cuatro días, el permiso "se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron".

No obstante, la empresa podrá aplicar una suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor, según lo establecido en el artículo 47.6. También, podrá implantar el trabajo a distancia si es posible.

De esta manera, todos aquellos españoles afectados por el trágico suceso ferroviario en Adamuz, Córdoba, podrán acogerse a dicho permiso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, expresó este lunes que el servicio ferroviario en la línea Madrid-Andalucía se verá reanudado completamente en torno al 2 de febrero.

Mientras tanto, aerolíneas como Iberia y Air Europa reaccionaron a la situación y ofrecieron alternativas.

En el caso de Iberia, ofreció un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla, y Madrid y Málaga, lo que se traduce en 728 asientos adicionales. Mientras que, Air Europa ofrecerá 360 asientos más al día en la ruta Madrid-Málaga.

Por otro lado, Renfe abrió un plan alternativo para aquellos que quieran viajar a Andalucía desde Madrid. Dicho plan combina en un único ticket de transporte una ruta que se ofrecerá con servicios especiales.

Dicho trayecto contará, entre otras cosas, con un trayecto en autobús por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, y contará con un precio fijo de 40 euros por persona.