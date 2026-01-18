🔴 La circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido suspendida este domingo, 18 de enero, después de que un convoy que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha descarrilara a la altura de los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contigua.
🔴 Por esa vía circulaba otro tren que había partido de Puerta de Atocha con destino Huelva, que también terminó descarrilando como consecuencia del primer incidente, según ha comunicado Adif en su cuenta oficial en la red social X.
🔴 La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida al menos durante todo el lunes 19 de enero, mientras las estaciones de Madrid Puerta de Atocha, Córdoba y Sevilla Santa Justa permanecerán abiertas para atender a los viajeros.
-
Málaga CF y Ayuntamiento de Córdoba piden precaución y seguir indicaciones tras el accidente de tren en Adamuz
El Málaga CF y el Ayuntamiento de Córdoba han pedido a los aficionados que sigan estrictamente las indicaciones de los organismos públicos y los cuerpos de seguridad tras el accidente ferroviario en Adamuz.
Mientras el Málaga CF instó a sus seguidores a extremar la precaución al regresar a casa, el Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado a los aficionados del Córdoba CF evitar circular por la autovía a la salida del estadio de El Arcángel, que se encuentra habilitada como vía de evacuación de heridos, y permanecer atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia.
-
Una viajera de uno de los trenes descarrilados: "Están viniendo autobuses para llevarnos al pueblo"
Una viajera del tren iryo descarrilado ha confirmado a través de sus redes sociales (@eleanorinthesky) que varios autobuses están transportando al pueblo a las personas supervivientes. "Ya ha salido el primero", ha asegurado en sus redes sociales.
-
Adif mantiene abiertas Atocha-Almudena Grandes, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz
Adif ha anunciado que mantendrá abiertas durante toda la noche las estaciones de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa, tras el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos diez fallecidos y 25 heridos graves.
-
La Casa Real expresa sus condolencias y apoyo tras el accidente ferroviario en Adamuz
La Casa Real ha expresado su profunda preocupación por el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz. Traslada su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como su afecto y deseos de pronta recuperación a los heridos.
-
Varios pasajeros permanecen en Atocha tras el accidente ferroviario en Córdoba
Decenas de personas permanecen esta noche en la estación de Atocha en Madrid intentando encontrar transporte tras la cancelación de varios trenes debido al descarrilamiento ocurrido en Córdoba.
El accidente, en el que un convoy con más de 300 pasajeros descarriló y colisionó con otro que circulaba por la vía contigua en Adamuz, ha dejado hasta el momento diez fallecidos y al menos 25 heridos graves.
A última hora, las oficinas de alquiler de coches registraban largas colas, mientras los mostradores de atención al cliente de Renfe trataban de atender la alta demanda de los viajeros. Algunos pasajeros han decidido pasar la noche en hoteles o en casas de familiares y amigos ante la imposibilidad de viajar hasta la tarde del lunes.
Los viajeros que permanecen en la estación reclaman servicios de autobús y critican la falta de información por parte de las autoridades. A pesar de ello, la estación de Atocha permanecerá abierta durante toda la noche para quienes no tengan otra alternativa.
La zona de llegadas está poco concurrida, mientras que dos ambulancias del SAMUR, acompañadas de personal de Protección Civil y del 112, se encuentran en la entrada para apoyar en la atención a las víctimas y sus familiares afectados por el accidente ferroviario.
-
Feijóo propone a Sánchez posponer su reunión por la emergencia del descarrilamiento en Córdoba
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “muy graves y dolorosas” las noticias que llegan desde Córdoba tras el descarrilamiento de trenes y subrayó que lo más urgente es atender a las víctimas y a sus familias.
Por ello, informó que ha escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proponer la suspensión del encuentro previsto para mañana, señalando que toda la atención debe centrarse en la emergencia y en esclarecer las causas del accidente, y que los equipos podrán encontrar otra fecha más adelante.
-
Cruz Roja Emergencias activa recursos para atender a los afectados por el descarrilamiento en Adamuz
A petición de @E112Andalucia, se han activado recursos para prestar apoyo a las personas afectadas por el descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba).
-
Adif confirma que la circulación entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva se mantendrá suspendida durante este lunes 19 de enero
Adif ha lanzado el siguiente comunicado:
"La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero.
Asimismo, esta noche permanecerán abiertas las estaciones de Madrid Puerta de Atocha, Córdoba y Sevilla Santa Justa, a disposición de los viajeros que no puedan tomar su tren".
-
Una viajera del Iryo descarrilado muestra cómo se ve el después del accidente
Carmen, usuaria de X @eleanorinthesky, ha mostrado cómo viven los viajeros de los trenes de alta velocidad el después del descarrilamiento que ha provocado la muerte de 10 personas así como 100 heridos, 25 de ellos en estado grave.
Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche. pic.twitter.com/1VzdLIPAAs— Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026
-
La Guardia Civil confirma que asciende a 10 la cifra de fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba
La Guardia Civil ha confirmado que la cifra de fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha ascendido a 10 fallecidos así como 100 heridos, 25 de ellos en estado grave.
-
La Junta de Andalucía despliega un dispositivo sanitario y redistribuye sangre tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz
La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de veinte equipos de emergencia tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz y ha comenzado a redistribuir sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico. Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), que permanecen activados y con recursos preparados en coordinación permanente, por si fuera necesario derivar pacientes.
Un puesto médico avanzado se ha instalado en el edificio técnico de Adif, donde se realiza el triaje de los heridos, la atención inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales. Entre los recursos desplegados hasta el momento se encuentran cuatro dispositivos de cuidados críticos, seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, tres ambulancias convencionales, cinco de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.
-
iryio pone el siguiente teléfono de atención a afectados: 900 001 402
iryo ha reportado lo siguiente en sus redes sociales:
"Ponemos a vuestra disposición el siguiente número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el incidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales".
-
Renfe confirma el fallecimiento del conductor del Alvia
El conductor del tren que viajaba de Madrid a Huelva figura entre los diez muertos que ha dejado el accidente.
-
Óscar Puente: "La última información es muy grave. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento"
El ministro de Transportes, Óscar Puentes, ha publicado lo siguiente en su cuenta de X:
"La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva.
El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas".
La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026
-
La Guardia Civil confirma que al menos siete personas han fallecido y 100 heridos, 25 de ellos graves
-
La Junta de Andalucía despliega un amplio dispositivo sanitario tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba
La Junta de Andalucía mantiene activo un amplio dispositivo sanitario tras el descarrilamiento de dos trenes en la provincia de Córdoba. Hasta el momento, se han desplegado 4 DCCU (SUAP – Atención Primaria), 6 UVIs móviles del 061, 2 UVIs de transporte de críticos, 2 vehículos de apoyo logístico, 3 ambulancias convencionales, 5 de transporte programado y 2 de Cruz Roja.
El dispositivo sigue operativo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajustes dinámicos de recursos según la evolución del incidente. El foco principal se centra en la atención a las víctimas, la coordinación operativa y el apoyo a los equipos desplegados. El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar, seguido por el 061 de Bailén, el equipo móvil de Adamuz y las ambulancias convencionales, mientras se incorporan progresivamente el resto de las unidades del 061.
-
El servicio de emergencias confirma cinco muertos y 25 heridos graves tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz
El servicio de emergencias @E112Andalucia ha confirmado que al menos cinco personas han fallecido y 25 han resultado gravemente heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba.
-
Adif habilita el teléfono 910 10 10 20 para atender a los familiares de los afectados
-
El tren Alvia que ha descarrilado viajaba con alrededor de 100 pasajeros
El tren Alvia que ha descarrilado en Adamuz (Córdoba) y ha resultado afectado viajaba con alrededor de 100 pasajeros, de los cuales tres han fallecido.
-
Adif confirma que "están trabajando sobre el terreno" y el servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía está interrumpido
ADIF ha publicado lo siguiente a través de sus redes sociales:
"Personal y equipos de Adif están trabajando sobre el terreno, en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias, en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba).
En este momento se encuentra interrumpido el servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Cuidad Real y Puertollano se prestan con normalidad".