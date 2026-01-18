🔴 La circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido suspendida este domingo, 18 de enero, después de que un convoy que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha descarrilara a la altura de los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contigua.

🔴 Por esa vía circulaba otro tren que había partido de Puerta de Atocha con destino Huelva, que también terminó descarrilando como consecuencia del primer incidente, según ha comunicado Adif en su cuenta oficial en la red social X.

🔴 La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida al menos durante todo el lunes 19 de enero, mientras las estaciones de Madrid Puerta de Atocha, Córdoba y Sevilla Santa Justa permanecerán abiertas para atender a los viajeros.