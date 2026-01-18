Ya es oficial: Hacienda confirma una deducción del 20% en el IRPF para los contribuyentes afiliados a partidos políticos

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda confirma una deducción del 20% en el IRPF para afiliados y donantes a partidos políticos. La deducción se aplica sobre cuotas de afiliación y aportaciones voluntarias a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores reguladas por ley. El beneficio fiscal tiene un límite anual de 600 euros, lo que supone un ahorro máximo de 120 euros por ejercicio. Para beneficiarse de la deducción, los pagos deben ser registrables y a entidades legalmente constituidas; se deben conservar justificantes para posibles comprobaciones de Hacienda.

Todavía quedan meses para que se abra el plazo de la declaración de la Renta. Sin embargo, con la entrada del nuevo año y los diferentes cambios de normas fiscales, es importante conocer todas las deducciones que ofrece la Agencia Tributaria.

Así, más allá de las deducciones por la compra de vehículos electrificados o trabajadores con salarios bajos, una de estas deducciones es para aquellos afiliados a partidos políticos.

Tal y como indica Hacienda, aquellos contribuyentes afiliados a partidos políticos y que den aportaciones, pueden beneficiarse de una deducción del 20% que reduce directamente la cuota a pagar.

La deducción para afiliados a partidos políticos

Si estás afiliado a un partido político o realizas aportaciones voluntarias, probablemente no sepas que tu apoyo puede tener un beneficio fiscal directo.

Gracias a la deducción por cuotas y aportaciones a partidos en el IRPF, parte del dinero que destinas a la política puede volver a tu bolsillo en forma de menor cuota a pagar.

Esta deducción no reduce la base imponible, sino que se descuenta directamente del impuesto que debes abonar, haciendo que tu contribución tenga un doble efecto: apoyo a tu partido y ahorro fiscal.

La deducción por afiliación y aportaciones a partidos políticos afecta tanto a las cuotas periódicas de afiliación como a las aportaciones voluntarias, siempre que cumplan los requisitos legales.

Solo se consideran válidas las cantidades entregadas a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores reguladas por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. Por el contrario, no se incluyen otros pagos como compras de merchandising u otros gastos sin carácter de aportación.

El porcentaje de deducción es del 20% sobre las cantidades aportadas, con un límite anual de 600 euros, lo que se traduce en un beneficio máximo de 120 euros por ejercicio.

Esta deducción forma parte del conjunto de deducciones por donativos y otras aportaciones, cuya base conjunta no puede superar, de manera general, el 10% de la base liquidable del ejercicio.

Declarar unas aportaciones en la renta es sencillo si sabes dónde mirar. Se hace en el apartado de donativos y otras aportaciones, y en los manuales recientes de la Agencia Tributaria suele indicarse la casilla específica, por ejemplo la casilla 0725.

Si utilizas el programa Renta Web, la aplicación reparte automáticamente el importe entre la parte estatal y la parte automática, al 50% cada una, tras introducir el total de cuotas y aportaciones.

Desde un punto de vista práctico, para que la deducción sea válida, es imprescindible que los pagos se realicen a partidos y entidades legalmente constituidos y financiados conforme a la ley.

Además, conviene que queden registrados en el banco, mediante transferencia, recibo domiciliado o tarjeta, y que conserves los justificantes, por si Hacienda solicita acreditación en el futuro.

En la declaración, deberás indicar las cuotas o aportaciones en la casilla M, siguiendo las instrucciones del modelo de declaración.

En definitiva, esta deducción es una manera de incentivar la participación política, permitiendo a quienes apoyan económicamente a sus partidos reducir su carga fiscal de forma directa.

Con un límite de 600 euros y un porcentaje del 20%, el ahorro puede no parecer enorme, pero es un ejemplo claro de cómo la colaboración ciudadana puede tener un reflejo práctico en la declaración de la renta.

En un país donde la participación política es clave, conocer y aplicar correctamente esta deducción no es solo una ventaja fiscal, sino también un modo de apoyar la vida democrática de manera transparente y legal.