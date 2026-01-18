Montse Cespedosa, economista, sobre la renta: "Que me hagan la menor retención y ya pagaré yo ese dinero a Hacienda"

Las claves nuevo Generado con IA Montse Cespedosa, economista, explica que el verdadero ahorro en la declaración de la renta consiste en pagar lo justo, ya que las deducciones fiscales atractivas han disminuido. Recomienda manejar bien las retenciones y cuidar la liquidez, especialmente para autónomos y empresas, para poder aprovechar el dinero antes de pagarlo a Hacienda. Las deducciones más útiles actualmente son las relacionadas con donativos y familia, aunque su alcance es limitado en comparación con años anteriores. Cespedosa insiste en la importancia de hacer la declaración correctamente y con asesoramiento profesional para evitar errores y aprovechar las deducciones disponibles.

Muchos españoles creen que pueden ahorrar con la declaración de la renta, pero la realidad es distinta.

La mayoría de las deducciones que antes eran muy atractivas han perdido peso, y "mucha gente confunde ahorrar con que te devuelvan o que no te imputen más dinero".

Además, los cambios en la normativa y las limitaciones de ciertos productos financieros hacen que planificar la declaración de manera eficiente sea más importante que nunca.

Así lo explica a EL ESPAÑOL Montse Cespedosa, economista con más de 25 años en el sector, quien detalla que "a día de hoy, el verdadero ahorro suele consistir simplemente en pagar lo justo, ni más ni menos, ya que no existen deducciones fiscales realmente atractivas que nos permitan planificar y recuperar liquidez."

Y es que antes, productos como los planes de pensiones permitían aportaciones mucho mayores que se podían deducir de la base imponible, pero hoy las cifras han cambiado.

"El plan de pensiones antes era un producto muy atractivo, porque podías aportar hasta 8.000 euros. A fecha de hoy solo puedes aportar 1.500 y se deduce de la base imponible general. Pero no es ahorrar como tal", señala la experta.

Para Cespedosa, la clave no está en intentar aplicar todas las deducciones posibles, sino en manejar bien las retenciones y cuidar la liquidez.

"Es algo muy importante, sobre todo para autónomos y empresas, que me hagan la menor retención posible y luego ya pagaré yo ese dinero a Hacienda", explica.

"Y con el dinero de las retenciones que voy a tener que pagar más adelante a Hacienda, me lo quedo yo… lo pongo en una cuenta que dé un 2% de interés y, efectivamente, sí que puede haber algo de ahorro", detalla.

En cuanto a deducciones concretas, la experta explica que algunas siguen siendo útiles, aunque de manera limitada.

"En vivienda, a fecha de hoy, no hay ninguna palanca relevante… Sí que hay un ahorro significativo que puede ser eficiente fiscalmente, que serían los donativos, porque tiene una deducción directa. Y en familia, si los hijos viven contigo, pues entonces tienes una deducción interesante", aclara Cespedosa.

Finalmente, la economista insiste en que lo más importante es hacer la declaración correctamente.

"La declaración de la renta, más que poder ahorrar, lo que tienes que hacer es hacerla bien y hacerla con un buen profesional, para no aplicar deducciones por desconocimiento, para imputar bien, por ejemplo, las rentas por alquileres, por inversiones o totalmente los gastos deducibles", concluye.