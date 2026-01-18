Martín Arosa (22), CEO de ZipGenial: “Es más fácil ganar dinero en LinkedIn que conseguir seguidores”

Martín Arosa, fundador y CEO de ZipGenial, en la sede de El Español. E.E.

Martín Arosa es el prototipo de joven emprendedor. Con tan solo 22 años, ha conseguido que sus clientes consigan un crecimiento exponencial en LinkedIn mediante estrategias de marketing B2B, logrando que generen negocio, escalen sus ventas y capten clientes de alto nivel. Incluso compañías del Ibex 35.

En una entrevista con EL ESPAÑOL, Martín Arosa desvela su método VNC: viralidad, nutrición y conversión. Y tiene claro que el éxito en “este océano azul digital”, como así lo define, no depende de la suerte, sino de una metodología rigurosa y contrastada, el uso estratégico de la inteligencia artificial (IA) y la mejora constante en el equipo.

-¿Monetizar en LinkedIn es misión imposible o tan fácil como hacer palomitas?

-No es misión imposible. Es más fácil ganar dinero en LinkedIn que conseguir seguidores. Mucho más fácil porque el público es mucho más cualificado. Y si tienes una buena comunicación, como tenemos con nuestros clientes, la fase de conversión se acorta. Porque la gente sabe directamente qué vendemos, cómo lo vendemos y qué casos de éxito tenemos.

-¿Las empresas están convencidas de que tienen esa vía llamada LinkedIn para conseguir ingresos o estamos todavía en un momento incipiente?

-Estamos en un momento ‘océano azul’, como siempre digo. Se dan cuenta, sí, pero no son conscientes a día de hoy de la importancia, y sobre todo del nuevo canal de adquisición que se abre para empresas grandes estar en LinkedIn.

-¿Por qué? ¿Todavía estamos muy anclados en el pasado y vemos con miedo el utilizar estas herramientas para conseguir monetizar?

-No diría miedo, sino desconocimiento porque la gente todavía tiene en la cabeza que LinkedIn es sólo para buscar trabajo, y que sólo lo pueden utilizar directores de recursos humanos y personas que buscan trabajo.

Pero realmente lo que vemos, lo que probamos, y lo que tenemos validado con cientos de casos de éxito es que un directivo, bien posicionado con una buena comunicación de cara apoyando a la empresa en la que está, confían mucho más en él. Por lo tanto, cerrar ventas, acuerdos y patrocinios en las negociaciones es mucho más sencillo.

La última etapa de conversión es la más bonita porque es en la que tienes más relación con el dinero

-¿Qué directivos utilizan la herramienta ya de esta manera? ¿Vieja escuela o joven escuela?

-No vieja escuela directamente. Juan Roig, Amancio Ortega y similares no están. Pero sí nos damos cuenta que empresarios que creen en la digitalización están apostando mucho.

-¿Puede darse el caso de empresas consolidadas, con un nombre, incluso del Ibex, que aunque sean vieja escuela sus equipos son jóvenes escuela?

-Directivos del Ibex, sí. De hecho, tenemos empresas del Ibex 35 trabajando con nosotros pero la cara no la pone ni el presidente ni el fundador ni un muy alto cargo sino que la pone un C level, es decir, un CEO, un CCO, un CTO, etcétera. Estos son los perfiles que más confianza generan, y no el presidente que todavía lo ve muy largo.

-¿Esto es un error o se está transformando poco a poco y llegará un momento en que un presidente si dé la cara en LinkedIn?

-No es que sea un error, y respeto que un presidente no quiera estar en LinkedIn, y un alto cargo sí. Porque su valor de marca personal no va a aumentar. Pero para un C level, sí. Por ejemplo, un CTO de Microsoft dice hola en LinkedIn. Si trabaja bien, cuando dice hola, le saludan 500.000 personas. Es un dato aleatorio. Por lo tanto, su caché va a aumentar.

-Pero hay presidentes de grandes empresas que sí están.

-Está el presidente de Mapfre, Antonio Huertas. También el de Telefónica, Marc Murta. O el de MacDonalds en España, Luis Quintiliano; José Elías, de Audaux Renovables, y Elodie Perthuisot, la CEO de Carrefour en España.

-Ese CEO, ese COO, si combinara su presencia en LinkedIn con la de la propia empresa, ¿sería hacer bueno el dicho de dos mejor que uno?

-Claro. Cuando empezamos siempre le preguntamos qué objetivos tiene, si son empresariales como querer vender más o si tiene un proyecto personal. Y, sí, son congruentes ambos objetivos. Muchas veces se tocan dos palos pero por etapas. Dos son mejor que uno si se utiliza bien la comunicación. Lo que no hacemos es mezclar la comunicación. Siempre el mismo problema y siempre por etapas. Tres meses uno, tres meses otro. Trabajamos mucho etapas trimestrales poniendo el foco en una sola cosa.

Vamos a sacar un SAS [Statistical Analysis System] bestial y está completamente validado con todos los clientes

-El método viralidad, nutrición y conversión, o VNC, ¿cómo se vende?

-Lo desarrollamos a base de entender la psicología humana y está validado en Instagram, TikTok y traído a LinkedIn. La viralidad, que es la V, trata de atraer público masivo como un tema común donde yo tenga una opinión y me posicione con autoridad en ese mismo tema empresarial.

Por ejemplo, Microsoft desarrolla una idea bestial, yo la comparto y doy mi punto de vista. Como la empresa la conoce todo el mundo, van a entrar a mirar el post. Siempre jugamos en la parte de viralidad con una imagen muy común y que en el propio segundo veas eso ya. Que lo veas y que te quedes. En esta parte conseguimos atraer muchísimas personas.

-¿Y la nutrición y la conversión?

-Me vieron el post, vale. Ahora se trata de descubrir si pasaron al post por algo. Si le interesa o pasó por casualidad. Entonces, de todas estas personas, nutrimos, creamos esa conexión, esa confianza con el público, con la audiencia que nos vio con un tema de nuestra empresa que esté ligado al post anterior. Si yo hablo de una estrategia de tecnología, y yo vendo algo de IA, o un concepto así, pues aplico la etapa de nutrición con mi cara yo, con una foto mía, para generar una confianza con el público que nos vio antes.

Y luego la última etapa, la de conversión, es como un embudo. Entra mucha gente, menos y menos, hasta que acaban comprándonos y ayudándoles. La última etapa de conversión es la más bonita porque es en la que tienes más relación con el dinero para ayudar a empresas, a personas. Entrego un recurso de valor, te ayudo a resolver un mini problema, pero claro, si yo te ayudo a resolver un mini problema gratis, si me pagas te soluciono un problema mayor. Entonces, claro, la confianza ya está creada en esta etapa. No siempre es VNC. Hay veces que es NC, NCCN... Depende de la etapa del cliente y de la empresa.

-¿Algunos resultados destacados?

-Por ejemplo, hemos conseguido en menos de diez días unos ingresos de 40.000 euros, o 300.000 euros en una semana.

-¿La publicidad tradicional está muerta?

-No. Tengo la mentalidad de que debes hacer publicidad donde esté tu publico ideal. Es decir, si tengo un taller, tengo que hacer publicidad en carretera. Y sí, se puede amplificar el resultado de la publicidad tradicional aplicándola online.

-¿Os ayuda la IA?

-El 99,9% de mis post, y de cliente, son con IA. Pero es una IA que se entrena cada hora. No es ChatGPT pidiendo un texto que me hable de las botellas de plástico, por ejemplo. Es una IA entrenada, brutal. De hecho, ahora vamos a sacar un SAS [Statistical Analysis System] bestial y está completamente validado con todos los clientes. Esta validado para que genere post de millones de personas, cientos de millones. Y los clientes revisan los post antes de publicarlos.

Tenemos un proyecto con varios futbolistas y deportistas en activo, importantes, de toda Europa, y de habla hispana.

-¿El contacto personal puede ir pasando a un segundo plano con trabajos como el vuestro?

-Entiendo tu punto, lo comparto, pero no al 100%. Porque siempre que haya perfiles muy interesantes nosotros desviamos eso al departamento de la empresa. Intentamos, y conseguimos, que la cuenta sea lo más humana posible. Ponernos en la piel del cliente. Siempre. Por eso, los quince días primeros con nosotros son muchísimas reuniones para entender al 100% quién eres, qué haces, qué quieres y qué no quieres. Todo.

-¿Cuál es el método de seleccionar clientes?

-No vamos a meter cualquier cliente. No podemos. Primero, porque no es nuestro modelo de negocio el tener 100.000 clientes en la compañía sino seleccionar perfiles que tengan la idea de negocio validada. Segundo, que lleven al menos tres-cinco años en el sector. Y, tercero, y es el punto más importante, que tenga presencia digital ya creada. Porque LinkedIn es un amplificador, no es sólo un canal más. Si se empieza a crecer desde LinkedIn solo, es raro. Muy raro. Usamos muchos embudos de LinkedIn más YouTube. Linkedin para captar, YouTube para nutrir.

-¿Y vuestra formación está certificada?

-Nuestra formación de LinkedIn es la única que tiene una certificación oficial respaldada por la Unión Europea. Nadie tiene esto en toda Europa. Somos únicos. Toda la gente que nos entra en nuestra formación son mayores de 30 años, profesionales, gente que vende servicio de marketing, web, SEO... Incluso gente de Microsoft que nos compró la formación.

-¿Cuáles son los planes de expansión?

-Tenemos un proyecto con varios futbolistas y deportistas en activo, importantes, de toda Europa, y de habla hispana. Queremos que desarrollen sus proyectos empresariales. Les vamos a generar una marca empresarial fuera del terreno de juego, mientras están en activo, o cuando ya no lo estén.