José Elías, empresario: "En España, emprender es de suicidas. La probabilidad de arruinarte ronda el 95%"

Se estima que en nuestro país nacen cerca de 120.000 - 130.000 nuevas empresas y unos 40.000 - 50.000 nuevos autónomos. Sin embargo, solo alrededor del 40-45% de las empresas creadas sigue activa a los 5 años.

Esto remarca las grandes dificultades que afrontan los emprendedores en España no solo para nacer sino también para crecer y asentarse en un mercado competitivo.

Así, el empresario multimillonario José Elías Navarro analizó la situación, señalando cómo consideraba que emprender en nuestro país "es de suicidas".

Objetivo: emprender

José Elías Navarro es uno de los emprendedores y empresarios más reconocidos de España. Con una trayectoria marcada por la innovación y la creación de empresas en sectores diversos, Elías ha construido su reputación por su visión crítica del ecosistema empresarial español.

Con años de experiencia liderando proyectos empresariales, ha conocido las dificultades que enfrentan quienes deciden iniciar un negocio en el país, y no duda en calificar la situación duramente: "En España, emprender es de suicidas. La probabilidad de arruinarte ronda el 95%".

Elías explica que emprender en España equivale a apostar todo al negro en una ruleta rusa. "Tal y como está planteado el escenario en España, emprender es de suicidas", afirmaba.

"Es como apostarlo todo al negro, sabiendo las consecuencias: arruinarte económicamente de por vida, llevarte a tu familia por delante y perder hasta la casa donde viven tus hijos".

Estas palabras reflejan una realidad que muchos emprendedores experimentan: una combinación de trabas burocráticas, cargas fiscales y un sistema que, según Elías, parece más diseñado para frenar que para apoyar a quienes quieren crear empleo y riqueza.

Entre los principales obstáculos para emprender en España, se encuentran los impuestos y la complejidad fiscal.

El sistema tributario español es uno de los más elevados y complicados de Europa, con obligaciones que van desde el IVA y el IRPF hasta impuestos específicos según la actividad.

Para un emprendedor, entender y cumplir con todas las normativas puede convertirse en un desafío que consume tiempo y recursos, desviando la atención del verdadero objetivo: hacer crecer la empresa.

Además, la rigidez laboral y la carga administrativa aumentan la dificultad de contratar personal y gestionar recursos humanos de manera eficiente, afectando directamente la competitividad de las startups.

Elías no se limita a describir problemas; también cuestiona la filosofía que subyace al sistema actual. "Si un país asume esto, el mensaje que se manda es que no quiere emprendedores. Pero, entonces, ¿de dónde van a salir los puestos de trabajo? ¿Vamos a hacer funcionarios a todos los españoles?, plantea.

El empresario criticaba así la falta de incentivos y el exceso de riesgos que soportan quienes se atreven a crear empresas. Según él, el papel de la administración pública debería ser equilibrar esa balanza, hacer que, estadísticamente, sea más probable tener éxito que fracasar.

La realidad, sin embargo, es distinta: "Hoy la realidad es justo la contraria. Tienes más papeletas de destrozar tu vida que de tener éxito. Por eso digo que emprender en España es jugar a la ruleta rusa. Y mucho tiene que cambiar la situación para que deje de ser así".

En un país donde la creación de empleo depende en gran medida del emprendimiento, la visión de José Elías es un recordatorio contundente de que, sin un entorno favorable, el talento y la iniciativa pueden verse frustrados por el sistema que no premia la innovación.