Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, alto y claro: “No todo lo que analiza está en tus declaraciones de la Renta”

Montaje de Emilio Baena con el logo de la Agencia Tributaria.

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda puede revisar las declaraciones de la Renta hasta cuatro años después de su presentación, utilizando el último día del plazo voluntario como referencia. La Agencia Tributaria emplea actualmente algoritmos, Big Data e inteligencia artificial para detectar incoherencias y señales de riesgo en las declaraciones. Entre las señales que analiza el sistema están borradores no enviados, declaraciones a cero sin justificación, picos aislados y movimientos bancarios no reflejados. Estas señales no implican necesariamente fraude, sino que sirven para que Hacienda evalúe mejor la actividad del contribuyente y prevenga posibles requerimientos.

‘Hacienda somos todos’, decía un antiguo lema del Gobierno para que todo el mundo hiciera la declaración de la Renta. Ahora, son mayoría los que año tras año cumplen este trámite.

Los más ‘afortunados’ sonreirán al ver que les sale a devolver; una sonrisa que se transformará en mueca si les sale a pagar. Lo que todavía muchas personas desconocen es que Hacienda tiene cuatro años para revisar las declaraciones.

Un plazo que arranca el último día del plazo voluntario de la presentación de la declaración (habitualmente el 30 de junio del año siguiente al ejercicio fiscal declarado). Por tanto, para la renta de 2025, que se presente este 2026, el plazo de revisión de Hacienda concluirá en junio de 2030.

Señales que usa la AEAT

Emilio Baena estuvo trabajando durante más de una década en la Agencia Tributaria (AEAT). De ahí que conozca al dedillo su funcionamiento: “Hacienda funcionaba con revisiones manuales y expedientes en papel”.

Pero hoy, según explica, “la realidad es otra porque la Agencia Tributaria usa herramientas de Big Data e inteligencia artificial para analizar millones de datos cada día”.

Así lo ha expuesto en LinkedIn. Y ha utilizado la red social para exponer una situación que él considera “muy relevante” dentro de la AEAT: “No todo lo que analiza el sistema está en tus declaraciones”.

¿De qué habla? “Existen ‘triggers invisibles’, pequeñas señales que tú no percibes pero que el algoritmo sí utiliza para evaluar si tus datos son coherentes con tu actividad”, remarca Baena.

Por eso, enumera algunos de los que más influyen en el perfil de riesgo. El primero de ellos hace referencia a “simulares con datos distintos a los presentados”. El segundo tiene que ver con los “borradores generados y no enviados”.

Otra señal que ‘desata las alarmas’ en la AEAT es la referida a las “declaraciones a cero donde debería haber movimiento”. Sin olvidar los “picos aislados sin continuidad”, los “movimientos bancarios sin reflejo inmediato en modelos”, las “transferencias con el extranjero no alineadas con lo declarado”, y las “estructuras muy parecidas a otras ya analizadas”.

Eso sí, el exfuncionario de Hacienda deja claro que “ninguno de estos puntos implica fraude”. Y matiza que se trata de “señales de incoherencia, puntos que el sistema revisa para entender mejor tu actividad”.

Eso sí, Emilio Baena recomienda a los contribuyentes que se guarden esta lista. ¿Por qué? “Porque te puede ahorrar un requerimiento futuro", concluye.