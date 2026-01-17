Ya es oficial: los bancos adelantan el pago de las pensiones de enero para evitar retrasos en el inicio de 2026

Los pensionistas esperan el día de la primera paga. Istock

No hay año que la cuesta de enero no aparezca y recuerde que tras las comidas, regalos y gastos navideños, toca apretarse un poco el cinturón.

Por ello, no es casual, que muchos sigan el calendario desde que acaba diciembre para saber cuándo volverán a cobrar.

Entre ellos están los pensionistas, quienes tras recoger el árbol de Navidad, esperan con nerviosismo la primera paga del año.

Según la normativa, la Seguridad Social debe garantizar que la pensión esté disponible el primer día hábil del mes o, como muy tarde, antes del día cuatro.

Sin embargo, desde hace años la mayoría de entidades bancarias optan por adelantar el ingreso para facilitar el acceso al dinero a quienes menos cobran y evitar así demoras innecesarias.

Es por ello, que este 2026 no iba a ser diferente y esta práctica vuelve a repetirse, sobre todo porque las fechas oficiales donde se debe cobrar coinciden con el fin de semana, días en los que las transferencias no se hacen efectivas.

Así, cada banco elige cuál es la fecha que más le conviene según el criterio y la política de la entidad.

Los primeros en hacerlo son Bankinter, Unicaja o Caja Ingenieros, quienes van a permitir a sus clientes disponer de la pensión desde el próximo jueves 22 de enero.

Otros, como Santander, Sabadell, Ibercaja o Cajamar, han elegido el viernes 23 para adelantar el abono y sortear así los días no laborables.

El propósito en todos los casos es el mismo, que quienes dependen de esta prestación como principal fuente de ingresos, no tengan que esperar al lunes siguiente para organizar pagos, recibos o presupuestos.

Asimismo, también hay entidades que optan por mantener una fecha fija independientemente de si cae o no en fin de semana.

Este es el caso de CaixaBank, quien ingresa las pensiones el día 24 de cada mes, o de BBVA, ING y Kutxabank, quienes conservan el día 25 como referencia, incluso cuando no es un día hábil.