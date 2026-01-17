Soy experta en vivienda y así veo los precios en España: “Es muy poco probable una bajada en el corto plazo”

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda usada en España subió un 20,5% en 2025, el mayor aumento en 20 años según Fotocasa. La demanda cuadruplica la oferta, impulsada por cambios en las preferencias residenciales, crecimiento demográfico e inversores extranjeros. Se crean más de 200.000 hogares al año, pero solo se construyen unas 100.000 viviendas nuevas, lo que agrava la brecha estructural. La Región de Murcia lideró el aumento anual de precios (29,6%), seguida de Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria; Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja tuvieron los menores incrementos.

Adquirir vivienda se está convirtiendo en un camino lleno de baches para muchas personas. Y la razón principal no es otra que el precio. Y es que, durante 2025, el incremento de la vivienda usada ha sido del 20,5%.

Son datos del portal Fotocasa que resalta, asimismo, que se trata de la subida más alta de toda su serie histórica (abarca los últimos 20 años). ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Veremos un descenso de precios?

“Este desajuste hace muy poco probable una bajada de precios en el corto plazo”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. ¿A qué se refiere con ‘desajuste’?

Oferta y demanda

Con lo expuesto anteriormente, la pregunta que surge es por qué suben como nunca los precios de la vivienda. Para responder, María Matos se muestra rotunda: “Porque la demanda cuadruplica la oferta”.

En su análisis de la situación, la directora de Estudios subraya que “tras la pandemia, persiste un cambio estructural en las preferencias residenciales”. Es decir, que los compradores buscan más espacio, mejor ubicación y mayores prestaciones.

“A ello se suma un fuerte impulso demográfico: crecimiento de la población por la inmigración y expansión acelerada de los hogares unipersonales, que casi se han duplicado en una década, incrementando de forma directa la necesidad de vivienda”, añade.

Sin olvidar el contexto financiero, que también intensifica lapresión compradora. “La bajada de tipos ha devuelto al mercado al 21% de la demanda que estaba en pausa”, sostiene Matos.

A ello hay que añadir que “el comprador extranjero representa ya el 15% del total y el inversor ha duplicado su peso en dos años hasta el 10%”.

Como resultado de este cóctel, obtenemos lo que la directiva califica como una brecha estructural. Es decir, que se crean más de 200.000 hogares al año frente a unas 100.000 viviendas nuevas.

En 2025, la Región de Murcia fue la comunidad que más incrementó el precio anual de la vivienda (29,6%). A continuación, Comunidad Valenciana (24,4%), Asturias (24,0%), Cantabria (22,9%), Andalucía (22,2%), Madrid (21,7%) Canarias (21,3%) y Cataluña (15,0%).

En el otro extremo, los menores incrementos se dieron en Navarra (8,0%), Castilla-La Mancha (5,2%) y La Rioja (1,5%).