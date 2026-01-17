Alejandro, médico español, lleva 9 años trabajando en Alemania: "El salario es casi el doble, las condiciones son abismales"

Montaje de Alejandro Barros, médico español en Alemania, y una imagen de la catedral de Colonia. iStock

Berlín, Múnich, Frankfurt... Hay ciudades alemanas que son más conocidas que otras. Aunque a veces se nos olvida que una de las catedrales más famosas de Europa se encuentra en Colonia, una de las urbes más pobladas del territorio alemán.

Allí vive Alejandro Barros, un médico español que lleva 9 años en Alemania. La comparativa entre las condiciones de vida en España, sobre todo en los salarios, le hizo hacer sus maletas y marcharse a trabajar a la principal potencia europea.

Aunque el país germano ha perdido capacidad económica por su excesiva dependencia del gas ruso o por la desaceleración de sus exportaciones de vehículos, continúa siendo un país muy atractivo para emigrar.

Éxodo juvenil

Alejandro cuenta en una entrevista con los servicios informativos de Antena 3 que su salario allí "es casi el doble, las condiciones son abismales". De hecho, según Eurostat, el salario medio neto alemán es superior a los 3.000 euros, cifra muy superior a las que se ven en España.

En 2017, tras acabar la siempre difícil y extensa carrera de Medicina, se marchó a Colonia para empezar a trabajar como médico. Un cambio vital que seguro que le resultó muy difícil por el cambio de ambiente, por la distancia con su familia y por el idioma.

La mejoría en las "condiciones laborales" compensó todo lo demás y ha podido establecerse en uno de los países con mejores oportunidades laborales y trabajar en una profesión que en España vive momentos de precariedad.

Así lo indica la cantidad de huelgas de colectivos de médicos y enfermeros que se están produciendo en el país en las últimas semanas. Las principales reclamaciones giran en torno a sus condiciones laborales, ya que con las guardias tienen que trabajar muchas horas consecutivas, y a las retribuciones.

Este último es precisamente una de las razones por las que Alejandro y mucho personal sanitario español se marcha a Alemania u otros países para encontrar un empleo en el que se les valore más y, sobre todo, que se les pague más. Por ello, no tiene en mente volver en el corto plazo. "Pienso volver a España, pero no de cualquier manera", confirma.

Según las cifras oficiales, 137.719 españoles se marcharon al extranjero en 2024. Unos porque realmente quieren vivir una experiencia distinta, pero la mayoría por percibir un salario que nunca conseguirían en las fronteras nacionales.