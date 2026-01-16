Ya es oficial: el Gobierno concede el Ingreso Mínimo Vital a mayores de 23 años que cumplan estos requisitos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Europa Press

El Gobierno amplía el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para jóvenes mayores de 23 años que viven con sus padres, siempre que cumplan una serie de requisitos económicos y de convivencia.

Esta ayuda tiene como finalidad reducir el riesgo de pobreza y apoyar a quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado mes de diciembre, la ayuda llegó a más de 2,4 millones de personas, repartidas en casi 800.000 hogares, de los cuales casi un millón eran niños y adolescentes.

Ante esta situación, la ministra Elma Saiz reconoce el éxito de la prestación, asegurando que este 2026 trabajarán en la misma línea para lograr que esto se mantenga.

Según detalla la portavoz, "en 2026, la revalorización de las cuantías del IMV va a ser del 11,4%, muy por encima del IPC", un dato que teóricamente significa que la ayuda subirá más que los precios, dando un respiro extra a las familias.

Tal y como detalla el Ministerio en su página web, podrán recibir el IMV los jóvenes de 23 a 29 años que vivan con una familia diferente a la suya y que no tengan parentesco, que puedan demostrar que han vivido de manera independiente al menos durante los dos años anteriores y que tienen residencia legal en España.

Además, no se puede estar casado, aunque sí se podrá pedir si se han iniciado trámites de separación o divorcio. Tampoco podrán recibirlo quienes tengan pareja de hecho o formen parte de otra unidad familiar.

Pero habrá excepciones a la hora de demostrar que han vivido de manera independiente para quienes hayan tenido que dejar su casa por violencia de género o por separación o divorcio.

Para quienes tengan 30 años o más, se pedirá probar que, durante el año anterior, su domicilio ha sido diferente al de sus padres o tutores, salvo si estos han fallecido.

Desde el Ministerio explican que esta medida responde a la realidad de muchos jóvenes que no pueden independizarse por motivos económicos. Como dicen los responsables, se trata de "llegar a quienes antes quedaban fuera del sistema y necesitan apoyo sin depender de sus padres".

Con esta ampliación, el Gobierno espera que más jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan recibir la ayuda para que tengan un mínimo de ingresos para vivir con tranquilidad.