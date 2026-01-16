Ya es oficial: la Agencia Tributaria te puede mandar una notificación los domingos y todos los festivos

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Tributaria puede enviar notificaciones cualquier día del año, incluidos domingos y festivos. Los plazos legales para responder solo empiezan al abrir la notificación o tras 10 días naturales desde su envío. Los contribuyentes pueden solicitar hasta 30 días de cortesía al año para no recibir notificaciones, pero deben pedirlos previamente. La Seguridad Social no ofrece el mismo sistema de días de cortesía y sus plazos suelen ser más estrictos.

La Agencia Tributaria (AEAT) no duerme. No descansa, ni los domingos ni ningún otro día festivo. De ahí que cualquier contribuyente pueda recibir de la misma una notificación en fechas tan señaladas como Año Nuevo, el domingo de Resurrección, o el 1 de mayo.

Aquellas personas que reciban esta notificación en su correo electrónico estos ‘domingos y fiestas de guardar’, como se decía antiguamente, seguro que empezarán a temer lo peor.

“La pregunta que me hacen los clientes es: ¿pero esto es legal?”, indica Javier Álvarez, asesor fiscal, en su cuenta de LinkedIn. “¿Pueden notificarme un día inhábil? La respuesta es sí”.

La Agencia Tributaria "no cierra"

El asesor fiscal explica en las redes sociales por qué esa afirmación tan rotunda. “La sede electrónica no cierra. Es un robot 24/7”. Por lo tanto, siempre está ‘ojo avizor’ y puede mandar esas notificaciones cualquier día del año.

“La Administración puede poner a tu disposición una notificación un sábado a las 3 de la mañana o el día de Navidad”, continúa Javier Álvarez.

Eso sí, indica un matiz que debe ser tenido muy en cuenta por los contribuyentes. ¿Cuál es? Pues que “aunque el aviso llegue en festivo, si no entras a descargarla, los plazos legales no suelen empezar a correr hasta que la abres o pasan 10 días naturales”, apunta. Es lo que se conoce como ‘rechazo automático’.

Llegados a este punto, los ciudadanos se pueden hacer la siguiente pregunta: ¿Hay alguna forma de ‘defenderse’ de estos mensajes en días inhábiles? La respuesta, una vez más, es sí.

Es lo que se conoce como ‘días de cortesía’. "Muchos autónomos no saben que Hacienda permite elegir 30 días al año en los que no te pueden notificar nada”, remarca el asesor fiscal.

¿El problema? “Tienes que solicitarlos activamente antes de que empiece ese periodo. Si no los pediste para Navidad, el sistema está abierto”, matiza Álvarez.

¿Y la Seguridad Social?

Ante esta tesitura, hay quien puede plantearse si sucede lo mismo con la Seguridad Social, si existe esta misma posibilidad. “La Seguridad Social es otra historia porque no tiene el mismo sistema de días de cortesía flexible de la AEAT”, resalta el experto.

Y todo porque sus plazos y sistemas “son distintos y, a menudo, más agresivos en la gestión de tiempos”.

Ante esta tesitura, Javier Álvarez se pregunta acerca de lo que se conoce como derecho a la desconexión. Si se habla de salud mental y desconexión digital para los trabajadores, ¿existe igualmente para el contribuyente?

“¿Quién protege al contribuyente?¿Es ético que la Administración te envíe un requerimiento un domingo? Aunque legalmente el plazo no corra, el impacto psicológico de recibir el ‘susto’ en tu tiempo de descanso es real”, afirma el asesor fiscal.

Y concluye haciéndose las siguientes preguntas: “¿Debería prohibirse por ley el envío de notificaciones en fines de semana y festivos para respetar el descanso de los autónomos?¿O somos nosotros los culpables por tener el correo del trabajo en el móvil?”