Llega el nuevo abono de transportes del Gobierno: ya hay más de 75.000 jóvenes inscritos para viajar por España por 30€

Viajar por toda España a un único precio va a ser posible a partir del próximo lunes, 19 de enero.

Y es que el nuevo abono único de transportes, aprobado por el Gobierno el pasado diciembre, entra en vigor finalmente esta semana, tras varios meses de expectación.

Con esta medida, el Ejecutivo de Pedro Sánchez permitirá usar trenes de Cercanías y Media Distancia, así como autobuses de largo recorrido, sin necesidad de comprar billetes distintos según la zona o el operador.

Según detallan desde el Ministerio de Transportes, la idea es facilitar la movilidad diaria, abaratar el coste del transporte y reducir el uso del coche privado.

Teóricamente, el modelo es similar al de otros países europeos que ya han implantado pases nacionales de transporte con bastante éxito, sin embargo, en la práctica muchos esperan a ver la realidad de cómo se desarrolla.

El precio general será de 60 euros mensuales, pero dentro de ese mismo sistema, los menores de 26 años pagarán 30 euros al mes, y los menores de 14 años podrán viajar gratis.

Sin embargo, para tener acceso a estas dos últimas modalidades es necesario inscribirse previamente en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ya que deben obtener un código canjeable.

Según adelantó el secretario de Estado José Antonio Santano, por ahora, ya son 78.000 jóvenes los que se han registrado en los primeros doce días y unos 15.000 niños han sido dados de alta para viajar sin coste.

No obstante, el Gobierno insiste en que este nuevo abono está pensado para el conjunto de la población y no solo para los más jóvenes, como hasta ahora las últimas medidas vistas en el sector.

La intención es que cualquier persona pueda moverse más fácilmente por el país con un único título.

Santano también señaló que el Ejecutivo quiere sumar al sistema a los transportes metropolitanos y urbanos, gestionados por comunidades y ayuntamientos, para que el abono cubra todavía más territorio.

"Nos gustaría extender el modelo desde el diálogo y con acuerdos con el resto de administraciones, para que los ciudadanos no tengan que cambiar su título de transporte", explicó, aunque reconoce que será necesario llegar a acuerdos económicos para que las autoridades autonómicas se adhieran.

El nuevo abono llega acompañado de un cambio en la financiación del transporte público que, según Santano, pasa de ser "opaco" a uno "mucho más estable, predecible y transparente".

Además, se premiará a las comunidades que consigan sumar usuarios, ya que quien "transporta más gente, recibe más dinero".

Más allá del ahorro, el Gobierno defiende que esta medida ayudará a reducir las emisiones contaminantes del transporte, que representan casi un tercio de las totales en España, buscando avanzar hacia "una movilidad más sostenible y accesible" para todos.