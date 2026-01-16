Hacienda lo confirma: miles de familias tendrán una deducción de hasta 2.400 euros en el IRPF en este 2026

Las claves nuevo Generado con IA Las familias numerosas en España podrán deducirse hasta 2.400 euros en el IRPF de 2026, según la categoría y número de hijos. La deducción mínima será de 1.200 euros anuales, aumentando hasta 600 euros más por cada hijo que exceda el mínimo requerido para la categoría de familia numerosa. Los beneficiarios deben trabajar por cuenta propia o ajena, o recibir una pensión o prestación contributiva; las familias con miembros con discapacidad también podrán deducir hasta 1.200 euros por cada uno. Los desempleados solo tendrán que presentar la declaración del IRPF si superan el umbral mínimo anual de ingresos.

En España, el número de nacimientos se encuentra en mínimos históricos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron en torno a 318.000 nacimientos, con un número medio de hijos por mujer de en torno a 1,1, lejos del 2,1 necesario para que haya un reemplazo generacional efectivo.

No obstante, en España hay oficialmente 850.000 familias numerosas, que se componen por uno o dos progenitores y por tres o más hijos. El Estado, para brindar una ayuda económica a estos núcleos familiares tan extensos, pone sobre la mesa una reducción de impuestos.

En concreto, una deducción en la declaración de la Renta de 2026, que tiene en cuenta el ejercicio fiscal de 2025, con un importe de 1.200 euros anuales. Aunque, para las familias numerosas de categoría especial -compuestas por cinco hijos o más- asciende hasta los 2.400 euros.

Requisitos

Además, en la página web oficial de la Agencia Tributaria (AEAT), el ministerio añade que "a partir del IRPF 2018 por cada uno de los hijos que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, los importes anteriores se pueden incrementar hasta 600 € anuales”.

Los requisitos para realizar esta solicitud son trabajar por cuenta propia o ajena con contrato a jornada completa o a tiempo parcial. También se puede acceder si cobras una prestación contributiva o una pensión de la Seguridad Social.

Hacienda también ofrece una desgravación de impuestos a las personas con descendientes o ascendientes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. La cuantía también es de hasta 1.200 euros al año por cada uno.

La campaña de la renta de este año arranca el próximo 8 de abril y se alarga hasta el 30 de junio de 2026, por lo que es fundamental que tanto las familias con muchos hijos o con personas con discapacidad a cargo tengan muy en cuenta el calendario de la presentación del IRPF.

Los desempleados, exentos

El año pasado se presentaron un total de 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que el año anterior de las que un 65%, 16 millones, han salido a devolver, según datos de la AEAT.

La última novedad al respecto es que, finalmente, las personas que hayan cobrado la prestación por desempleo sólo tendrán que realizar la declaración del IRPF si alcanzan el umbral mínimo anual de ingresos. El Gobierno, mediante un decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros, rectificó hace unas semanas, puesto que su idea inicial era que todos los parados tuvieran que hacerla.