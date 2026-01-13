Xavi Abat, abogado, tajante ante una okupa que usa el contrato de gas para quedarse: “No tienes ningún derecho adquirido”

Las claves nuevo Generado con IA El abogado Xavi Abat advierte a una okupa que tener contrato de gas o estar empadronada no le otorga ningún derecho adquirido sobre la vivienda. En España se registran unas 16.400 denuncias al año por ocupación ilegal de inmuebles, lo que equivale a unas 45 diarias. Abat aclara que el hecho de contar con suministros o empadronamiento no convierte a los okupas en arrendatarios legales y pueden ser desalojados por los propietarios. El letrado diferencia entre el delito de okupación y el de allanamiento, y pide a los okupas que devuelvan la propiedad a sus legítimos dueños.

El problema de la okupación, con sus diferentes variables, es uno de los motivos por los que muchos propietarios están quitando sus viviendas del mercado del alquiler. Una de esas variables es la de los inquiokupas. Personas que contratan, pagan unos meses, y luego dejan de hacerlo.

Conviene recordar que, en España, se viene registrando una media de 16.400 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles al año (incluye tanto la usurpación como el allanamiento). Es decir, unas 45 diarias.

Okupas que, incluso, tienen la desfachatez de usar excusas como el empadronamiento, o el contrato del gas, para permanecer en esas viviendas. A lo que el abogado Xavi Abat, responde con contundencia a una okupa: “No tienes ningún derecho adquirido”.

Contrato de gas

Xavi Abat, conocido en las redes sociales como ‘el abogado de TikTok’, responde a una pregunta de una de estas okupas. Ella le hace la siguiente pregunta al abogado: “Soy ocupa pero estoy empadronada y tengo contrato de agua. ¿Me pueden echar si aparecen los dueños de la casa aunque ellos sólo tengan un testamento?”.

Son muchas las excusas que usan los okupas para continuar habitando una propiedad que no es suya. Contratos que, a su entender, les da derecho a seguir en la misma.

“El hecho que tengas empadronamiento, o el gas, o recibas a tus amigas del barrio ello no te da pie a que tengas ningún derecho adquirido ni seas una arrendataria legal”, le responde Xavi Abat.

Por eso, le remarca a la okupa que lo que puede estar cometiendo “es perfectamente un delito de okupación, que es diferente al de un delito de allanamiento”.

Llegados a este punto, el abogado le deja meridianamente clara la situación a la okupa: “Los propietarios, ya si había testamentaria, si había contractual, tienen título jurídico suficiente y habilitante para echarte”.

Para concluir, Abat le pide a la okupa que abandone el hogar que no es suyo: “Yo rogaría en nombre de los propietarios, de la buena fe, si esta gente quiere recuperar su propiedad, como es lógico, les dé pie a ellos y devuelvas el inmueble”.