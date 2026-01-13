Rafa (75), albañil jubilado: “Los jóvenes no tienen ni idea, trabajan y lo que preguntan es cuánto van a ganar”

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Domínguez, albañil jubilado, lamenta la falta de interés de los jóvenes en el sector de la construcción y critica que solo pregunten por el salario. Destaca la importancia de la mano de obra extranjera para la supervivencia del sector, ya que los jóvenes españoles no optan por estos trabajos. Señala que la construcción actual es mucho más burocrática y costosa, con numerosos requisitos y permisos que antes no existían. Domínguez denuncia que tras décadas de trabajo en la construcción, su pensión de autónomo es muy baja y critica la presión fiscal sobre los jubilados.

Rafael Domínguez lleva trabajando en el sector de la construcción desde los 13 años y, ya jubilado, compartió su visión de cómo ha evolucionado este mundo a lo largo de los años.

El albañil aprovechó para hacer énfasis en que la mano de obra extranjera ha resultado ser crucial para la supervivencia de este sector en vista de que los jóvenes no se interesan en esta línea de trabajo.

Así, además, hizo énfasis en que a pesar de haberse dedicado toda su vida a esto, recibe una pensión de autónomo que calificó en su entrevista con Wall Street Wolverine como "una pensión de pobre".

"Ahora te piden de todo"

Domínguez señaló que antes construir una vivienda era mucho más simple, ya que antes "no te pedían ni la mitad de las cosas; no hacía falta pedir permisos de nada".

"Ahora te piden de todo", comentó utilizando su experiencia personal como ejemplo: "He puesto paneles solares, para tener la eficiencia energética; luego lo he vendido y los he tenido que quitar porque no los querían".

Confesó que considera que esto es "un chollo de las empresas", y que buscan en realidad hacerse con más dinero: "A mí me han sacado 6.000 o 7.000 euros; vinieron en el día, me lo hicieron en 3 horas y luego apaga y vámonos".

El albañil recalcó que otro de los problemas que atraviesa el sector es la falta de mano de obra joven que no parecen encontrar su lugar en este oficio.

Rafa y Víctor Domínguez en la entrevista en Wall Street Wolverine YouTube (@WallStreetWolverine)

"Ahora mismo la gente joven es que no tiene ni idea de nada", expuso el albañil. Agregó que esto es en parte porque antes se trabajaba desde edades mucho más tempranas, como fue su caso a los 13 años, "porque había que ayudar a tus padres".

"Antes, para empezar a trabajar, no te daban nada, ni un duro; y ahora estos jóvenes van a un taller mecánico o a una empresa de construcción y lo primero que hacen es preguntarte cuánto van a ganar", añadió con indignación el albañil.

El motivo por el que considera esto como algo tan indignante es que "primero, me tienes que demostrar lo que sabes hacer o me tengo que fiar de lo que tú me digas".

Este cambio de mentalidad en las generaciones más jóvenes, quienes no se han visto reflejados en este oficio, sino que "nadie quiere trabajar duro; en la hostelería pasa lo mismo".

"¿Quién va a la hostelería? Si en cuanto dicen que tienes que estar hasta las 12 de la noche trabajando, porque hay que recoger y dejar limpio, ya no quiere trabajar nadie", argumentó Domínguez.

Esto, al final, confesó que tiene como consecuencia que quienes se interesan por estos trabajos son personas extranjeras. "¿Cómo no van a venir?", preguntó irónicamente.

Lo que discutieron Domínguez y el entrevistador, es que, otro motivo de esto es que para los empresarios resulta más barato contratar mano de obra extranjera.

Además, son personas muy trabajadoras, según comentó por su propia experiencia el albañil: "Yo los marroquíes que he tenido han sido trabajadores y se han tirado hasta 20 años trabajando conmigo".

Finalmente, destacó que otro de los problemas de este sector es que "Hacienda me tiene abrasado": "Me han quitado 81 euros de la pensión de pobre que tengo de autónomo, que cobraba 740 euros, porque he vendido un piso".

En la generación de Domínguez, sobre todo en los oficios, es común que haya habido "cosas raras", en relación con la Seguridad Social y la cotización, con lo cual acaban recibiendo pensiones muy bajas, como es el caso del albañil.