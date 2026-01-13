Juan, dueño de un negocio de agua a domicilio: "Una botella tiene una rentabilidad del 25% y facturo 2 millones de euros"

Imagen de Juan y una imagen de archivo de un vaso de agua. iStock

Las claves nuevo Generado con IA Juan, dueño de Font Oasis, factura 2 millones de euros al año con su negocio de agua a domicilio, donde la botella de 19 litros es clave para la rentabilidad. El margen de beneficio por botella oscila entre el 5% y el 25%, siendo el transporte el principal coste del negocio. Font Oasis apuesta por un trato cercano y personalizado con el cliente, diferenciándose de la competencia y utilizando el boca a boca como herramienta de crecimiento. La empresa enfrenta desafíos como la higiene de dispensadores y el impacto de impuestos sobre el plástico, pero apuesta por crecer manteniendo la confianza y la calidad del servicio.

A pesar de que el agua en España se puede obtener con solo abrir el grifo, existe un amplio mercado de venta de agua a domicilio.

Estas empresas se dedican a embotellar agua, distribuirla y proveer a hogares y negocios de dispensadores que garantizan agua de calidad y fresca en el día a día.

Una de las compañías más destacadas es Font Oasis, propiedad de Juan, quien explicó en el canal de YouTube de Adrián G. Martín las claves detrás del éxito de su negocio.

La venta de agua a domicilio

En el negocio del agua a domicilio nada es tan simple como parece. Juan, socio de Font Oasis, lo resume con claridad: "El mayor error es pensar que esto es solo comprar agua y vender agua pero en realidad es un servicio que funciona 365 días al año y requiere de mucha planificación".

De hecho, el transporte se lleva la mayor parte del coste: alrededor de tres cuartas partes del precio final. En este engranaje, la botella de 19 litros es la pieza esencial.

Es el formato más solicitado, el más eficiente y el que mejor combina servicio, rotación y beneficio. Aun así, los márgenes no son un juego de magia: la rentabilidad neta por unidad puede oscilar desde un 5% hasta un 25%, una vez descontada toda la operativa.

Asimismo, si algo distingue a Font Oasis es su estrategia comercial. Su filosofía es sencilla pero contundente: "Trata al cliente como te gustaría que te trataran a ti".

En un sector donde muchos dependen de call centers impersonales, su ventaja competitiva está en la cercanía: el cliente habla con personas que resuelven.

Pero no basta con ser amables; la confianza se gana lento y se pierde rápido. Juan lo recuerda con orgullo: "Tenemos 4.000 comerciales que son nuestros clientes", refiriéndose al poder del boca a boca.

La operativa también exige herramientas modernas. Gestionar inventarios, retornos y rutas sería una locura sin tecnología. Y el perfil del repartidor ya no es solo el de quien carga garrafas: necesita empatía, rapidez y atención, porque es la primera cara de la empresa.

A esto se suma el aspecto vital: la higiene y la desinfección de los dispensadores, donde no se permiten errores. Como todo sector regulado, el agua a domicilio tampoco es ajena a riesgos externos.

Impuestos como el del plástico o nuevas normativas pueden erosionar la rentabilidad. Aun así, la visión de Font Oasis es seguir creciendo sin perder la esencia que los diferencia: cercanía, servicio y confianza.

Juan lo afirma con claridad: "Queremos aumentar la facturación sin perder nuestra esencia". Los números respaldan esa estrategia.

Font Oasis cerrará 2025 con una facturación de 2 millones de euros, un hito que demuestra que, cuando servicio y rentabilidad conviven, el agua sí puede fluir hacia el lado correcto.