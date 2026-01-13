Almudena, camarera española en Suiza, sobre su salario: “He trabajado 112 horas y gané más de 3.000 euros”

Montaje con Almudena Barrán, gallega en Suiza, y una camarera (Imagen de Archivo).

Almudena Barrán, mejor conocida en redes sociales como @almuinswiss, es una creadora de contenido gallega que vive en Suiza y trabaja como camarera.

Así, la joven compartió en un vídeo en sus redes sociales un desglose real de su nómina del mes de diciembre, tras 112 horas de trabajo y con un contrato parcial.

Hizo énfasis en la importancia de las propinas en este país, ya que, partiendo de un salario base de 22,57 euros por hora, es posible aumentar considerablemente el ingreso mensual.

"No todos los meses es igual"

La joven gallega comenzó aclarando que "yo no estoy trabajando a jornada completa, así que el salario no va a ser tan alto como si así lo fuera".

De esta manera, explicó que su salario base como camarera en Suiza es de 22,57 euros, los cuales, multiplicados por las 112 horas trabajadas suponen "2.352 francos suizos (2.528 euros)".

"A esto le vamos a añadir la paga extra, que en Suiza son 13 pagas, la cual yo tengo prorrateada, así que se le añade un total de 221,35 francos (237,95 euros)", comentó Barrán.

Además, las vacaciones también son "prorrateadas", con lo cual "por mis cinco semanas de vacaciones me añaden a la nómina cada mes 250,50 francos suizos (269,28 euros)".

"Por haber trabajado días festivos se me ha añadido también un total de 53,40 francos suizos (57,40 euros)", tras sumar todo señaló que "con todo esto nos da el total bruto de 2.877,25 francos (3.092,99 euros)".

Para llegar al total neto, Barrán comenzó a desglosar los descuentos en su nómina: "De la Ajaf, el seguro de vejez y supervivientes, me han quitado 152,50 francos (163,93 euros), de lo que sería el paro me han quitado 31,65 francos (34,02 euros)".

Además, hay que restar el seguro de salud de su trabajo, que supone 28,20 francos (30,31 euros), a lo que hay que sumar el seguro de accidentes, que supone 60,80 francos (65,36 euros).

"Para terminar con los descuentos, de la pensión de jubilación me han quitado 38,25 francos suizos (41,12 euros)", explicó la joven gallega.

La camarera expuso que "estos descuentos los hace el empresario para el Estado y él paga una parte, pero tú pagas otra pequeña parte, el último descuento han sido las comidas, que yo pensaba que eran gratis, pero no, me han quitado 90 francos (96,75 euros)".

Una vez expuestos todos estos descuentos, destacó la joven que "este mes he cobrado un total de 2.518,80 francos sin propinas (2.707,66 euros)".

"Evidentemente, el tema de las propinas es completamente variable, no todos los meses ganas lo mismo", sentenció la gallega añadiendo que diciembre había sido un buen mes en ese sentido gracias a las cenas de empresa y el turismo.

De esta manera, finalizó exponiendo que calcularía en base a lo ganado en noviembre, que corresponde a 300 francos (322,49 euros), y que "en el caso de que gane lo mismo, mi salario total sería de 2.818,80 francos (3.030,15 euros) por 112 horas de trabajo".