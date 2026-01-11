Miguel, dueño de una tienda de barrio: “Tengo que hacer 700 € al día para sobrevivir y hoy han entrado 3 personas”

Las claves nuevo Generado con IA Miguel ha abierto su propio supermercado de barrio en Valdemoro, Madrid, enfrentándose a la dura competencia de las grandes cadenas. Para sobrevivir, necesita facturar 700 euros diarios, lo que implica atraer entre 35 y 40 clientes al día con un ticket medio de 15 a 23 euros. Su estrategia se basa en ofrecer precios entre un 10% y un 20% más bajos que los grandes supermercados y lanzar ofertas atractivas para captar clientes. Miguel utiliza redes sociales y un canal de YouTube para promocionar su tienda y compartir consejos de emprendimiento con otros interesados en abrir negocios similares.

Miguel se ha atrevido a cumplir su sueño y abrir su propio supermercado de barrio. En 2026 supone una hazaña casi heroica competir contra las grandes cadenas y conseguir el volumen de clientes necesario para sobrevivir.

Los pequeños negocios, por lo general, no pueden competir con los precios que establecen las grandes marcas. Empresas como Mercadona o Carrefour se pueden permitir vender algunos productos más baratos que la competencia porque saben que ganarán en volumen de ventas.

Miguel lo sabe, pero tiene su propia estrategia para salir adelante. Su tienda se llama Más Market y está en Valdemoro, Madrid. Abrió en diciembre de 2025 y está documentando cómo trabaja, cómo contacta con los proveedores y cómo establece los precios para que su negocio sea rentable.

Desafíos financieros para sobrevivir

Miguel abrió por primera vez este año el 2 de enero y se dio cuenta de una dura realidad: "Llevo abierto desde las 10 de la mañana y solo han entrado tres personas", explica en su canal. Para poder mantener su supermercado abierto ha calculado que tiene que facturar 700 euros al día.

Para conseguir esta meta Miguel tiene que conseguir atraer diariamente entre 35 y 40 clientes. "Tenemos un ticket medio de entre 15 y 23 € por persona que es un muy buen ticket medio para una tienda", señala el empresario.

La sorprendente estrategia de Miguel es vender más barato que los grandes supermercados. "Los precios no son un problema porque nuestros productos son entre un 10 y un 20 % más económicos pero como somos nuevos la gente no lo sabe", destaca.

Miguel utiliza el truco de las "ofertas gancho". Saca promociones atractivas de artículos muy demandados por el público general para intentar atraerlos y luego que metan más cosas en la cesta de la compra para elevar el ticket medio.

"¿Cuál es el plan para mejorar? Pues seguir haciendo contenido en redes sociales tanto en TikTok como en Instagram y Facebook para que el público en general vea las ofertas que tenemos, todos los packs el ahorro y que los pueden conseguir viniendo a nuestra tienda", defiende Miguel.

Además, Miguel tiene un canal de Youtube de carácter educativo enfocado a personas que quieran emprender. Miguel habla sobre cómo calcular precios de venta, costes ocultos en su negocio, transporte, almacenamiento, proveedores y errores que va cometiendo.

Los principios siempre son complicados, pero Miguel sostiene que su primer objetivo es conseguir el punto de equilibrio: "Mantener los gastos de gestión de la tienda y tener mi sueldo es lo primero que buscamos en esta primera fase de Más Market".

No piensa rendirse a pesar de que el inicio esté siendo duro: "Es el negocio que siempre he querido montar, desde que tenía 13 años. Ya lo he conseguido, ahora solo hace falta poner el máximo empeño para que este sueño siga siendo una realidad", defiende Miguel orgulloso.