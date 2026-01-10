Patricia, madre española, sobre vender su casa e irse de alquiler: "Podría vivir por 1.700€ y aparte tendría 2.300€ de margen"

Las claves nuevo Generado con IA Patricia Carrasco, madre española, se plantea vender su casa y mudarse a un alquiler tras analizar inversiones inmobiliarias. Calcula que vender su vivienda en Las Tablas (valorada en 600.000 euros) le permitiría alquilar en la misma zona por 1.700 euros al mes. Estima que podría reinvertir el capital en cuatro viviendas con mejor rentabilidad, generando hasta 1.000 euros mensuales por cada una. Con este modelo, Patricia tendría un margen extra de 2.300 euros al mes para su familia, cuestionando la idea tradicional de que comprar casa siempre es la mejor opción financiera.

Al igual que muchas parejas antes de casarse, Patricia Carrasco compró una casa con su marido para empezar una vida juntos. Una decisión que en su momento parecía la más lógica y que ahora, años después, parece generarle algunas dudas.

Así lo cuenta esta madre de familia en su perfil de TikTok, ya que tras informarse "sobre inversiones inmobiliarias", parece que se plantea vender su casa y mudarse a un alquiler.

"Ahora te das cuenta de lo que realmente podrías hacer con ese dinero" y es que "en lugar de tenerlo atrapado en la vivienda podría hacer que trabaje para mí", comienza explicando Patricia.

Para tomar esta decisión, solo tuvo que comparar números. Calculó que una casa de tres dormitorios en Las Tablas (Madrid), barrio donde quiere vivir, ronda los 600.000 euros, mientras que alquilar algo similar en la misma zona cuesta alrededor de 1.700 euros al mes.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención no fue lo que pagaría por el alquiler, sino el potencial de su capital si lo reinvertía.

Y es que, según explica Patricia, con esos 600.000 euros podría comprar "hasta cuatro casas en Madrid" , en otras zonas, con mejor rentabilidad.

Pues, mientras alquilar una vivienda en Las Tablas solo genera "un 2,8% de rentabilidad bruta", si el dinero se destinase a inmuebles más rentables, el panorama cambia.

"Me podría comprar cuatro casas con un 8% de rentabilidad, con lo que podría estar generando 1.000 euros al mes con cada casa", asegura.

Con esos números, Patricia se reafirma en que podría vivir de alquiler "por 1.700 euros al mes en el barrio que quiero" y aun así tener un margen extra "de 2.300 euros" para mantener a su familia.

Unos números con los que vivir holgadamente y por los que cada vez más personas cuestionan el dogma de que comprar casa es siempre la mejor decisión financiera.