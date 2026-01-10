Joan, sobre su experiencia como repartidor en España: "Trabajo mínimo 10 horas al día y una jornada mala se ganan 30€"

Las claves nuevo Generado con IA Joan, de 21 años, trabaja como repartidor en Mallorca, con jornadas mínimas de 10 horas diarias y ganancias que oscilan entre 30 y 100 euros al día. El número de riders en España ha crecido desde la pandemia, pero la regulación laboral sigue siendo compleja tras la obligación de que sean asalariados. Muchos repartidores alquilan cuentas para trabajar, una práctica ilegal pero común entre inmigrantes sin permiso, y que puede reducir sus ganancias hasta un 35%. El cambio de modelo de autónomos a asalariados ha generado debate, ya que el desempleo en el sector ha aumentado un 70% según el Institute of Labor Economics alemán.

Joan tiene 21 años y vino a España con el objetivo de construirse un futuro con mejores perspectivas. Lleva más de un año trabajando como repartidor en Mallorca, un empleo que desempeñan muchos inmigrantes cuando llegan al país.

El número de riders en España ha aumentado en los últimos años a raíz del aumento de los pedidos a domicilio desde la pandemia del covid-19. Sin embargo, el marco legal de los contratos de trabajo es complejo desde que el Gobierno decretara en 2021 que los repartidores deben ser asalariados, ya que la mayoría eran autónomos.

Además, los salarios no son fijos en muchos casos, ya que la remuneración varía en función del número de pedidos entregados. Por eso, Joan destaca que trabaja "mínimo 10 horas al día y que en un día bueno puedo ganar más de 100 euros, pero en uno malo 30 o 40 euros".

Ganancias de hasta 2.000 euros

En una entrevista realizada por el creador de contenido Adrián G. Martín, el trabajador de Glovo ha recordado que en su profesión se producen muchos más repartos "entre las 12 horas y las 16 horas y las 19 horas y las 10 de la noche".

En los meses de temporada baja, por ejemplo en invierno cuando hay menos turistas en la isla, dice que su jornada laboral es incluso más larga porque de este modo compensa la falta de pedidos.

En general, asegura que "un repartidor puede generar entre 1.800 y 2.000 euros", pero señala a su vez uno de los problemas ocultos de la mayoría de estos profesionales: el alquiler de cuentas de rider.

Esta práctica consiste en que el titular de la cuenta de repartidor cede el uso del perfil a otra persona a cambio de una contrapartida mensual que puede suponer "un 30 o un 35% de las ganancias" del arrendatario.

Repartidor en España

A pesar de que es una práctica ilegal, es habitual que los inmigrantes sin permiso de trabajo usen estas cuentas, aunque Inspección de Trabajo ha puesto el foco en estas irregularidades a la par que en los falsos autónomos.

De hecho, según las palabras de Joan, "el 90% de las personas que trabajan en Glovo lo hacen con cuentas alquiladas", fenómeno que tiene su origen en que los inmigrantes que llegan al país necesitan un trabajo rápidamente para salir adelante, incluso antes de poder regularizar su situación.

En cuanto al cambio de modelo de riders autónomos a repartidores contratados por las empresas, hay un debate sobre su efectividad. De hecho, el Institute of Labor Economics alemán apunta a que el desempleo entre los repartidores ha supuesto un incremento del 70% desde la entrada en vigor de la nueva ley en España.