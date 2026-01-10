Hallados los cadáveres de un joven de 20 años y una de 13 en una obra en Logroño: "Pudieron precipitarse voluntariamente"

Edificio en construcción en la calle Marques de Larios de Logroño. Europa Press

La Policía Nacional ha encontrado los cuerpos sin vida de un joven de 20 años y una menor de 13 en una obra en Logroño. Las primeras investigaciones indican que no hay signos de violencia y que pudieron precipitarse voluntariamente desde el edificio en construcción. Los jóvenes accedieron al lugar tras romper una valla de seguridad con un vehículo antes de caer. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para practicar las autopsias correspondientes.

La Policía Nacional ha hallado esta pasada madrugada los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una menor de 13, en la calle Marqués de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, sin signos de violencia.

Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos, aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".

Por su parte, la Delegación del Gobierno de La Rioja también ha confirmado estos hechos. Al parecer, y según información a la que ha tenido acceso Europa Press, los jóvenes se pudieron precipitar desde el interior de una obra de un edificio en construcción, lugar al que accedieron tras romper una valla de seguridad con un vehículo.

Por el momento, se desconocen más datos del suceso y se pide "respeto" y "prudencia" hasta esclarecer los hechos.

Finalmente, los cuerpos de las víctimas han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las pertinentes autopsias.

