José Elías (49) sobre la falta de mano de obra: “La gente prefiere un fin de semana tranquilo con su familia que un sueldazo”

Las claves nuevo Generado con IA José Elías afirma que actualmente el dinero ya no es el principal incentivo para atraer y retener talento en las empresas. El empresario señala que muchas personas prefieren pasar tiempo con su familia y tener fines de semana tranquilos antes que recibir un alto sueldo. Elías destaca que los empleados valoran más la conciliación, la flexibilidad, el reconocimiento y la motivación en el trabajo que un salario elevado. Según Elías, ofrecer solo dinero como incentivo ya no garantiza contar con buenos profesionales ni cubrir puestos bien remunerados.

¿Conciliar o poder disfrutar del lujo? Hay personas que, a la hora de buscar trabajo, buscan ganar cuanto más, mejor. Otras, por el contrario, prefieren no dejar de lado a la familia. ¿Y qué es lo que busca a la hora de contratar el empresario José Elías? ¿A quién quiere más: salario o conciliar? Es decir, ¿sueldo o familia?

El también propietario de la cadena de congelados La Sirena y participante en otras firmas como Atrys Health, Ezentis o Healthline Food, ha dado su punto de vista sobre si los trabajadores prefieren tener lo que se conoce como sueldazos o no.

Y la conclusión a la que ha llegado Elías es que “la gente prefiere un fin de semana tranquilo con su familia que un sueldazo”. Te contamos las razones del empresario para hacer tal afirmación.

“El tiempo vale más”

El origen de tal aseveración se fundamenta en un hecho por el que están pasando muchas empresas en España. Ya no se trata sólo de retener el talento que tienes en la compañía, sino de encontrarlo.

“Ofrecer un sueldazo ya no te asegura tener al mejor talento en tu equipo. El dinero ha perdido su poder de seducción”, afirma Elías en la red social X (antes Twitter).

Por eso, no duda en destacar que a la hora de buscar personas, “tengo puestos de trabajo bien pagados en los que me cuesta encontrar gente”.

Ante esta tesitura, su análisis le lleva a la siguiente conclusión: “Me he dado cuenta de que el dinero ya no es garantía de nada. La gente ha entendido que el tiempo vale más”.

Por todo lo expuesto anteriormente, José Elías no duda en subrayar que esas personas “prefieren un fin de semana tranquilo con su familia que un sueldazo si eso significa vivir para trabajar y estar todo el día pendiente del teléfono”.

Entonces, y más allá de un fin de semana con la familia, ¿qué es lo que más demandan las personas para decir ‘sí, quiero’ a una oferta de trabajo?

“Hoy en día, lo que la gente quiere es reconocimiento, motivación, tener flexibilidad para conciliar, viajes… pero no necesariamente un buen sueldo”, resalta el millonario. ¿Dolido? Todo lo contrario: “Y me parece bien”.

¿Por qué dice esto? “Porque, al final, un empleado motivado y feliz rinde mucho más que uno que está ahí solo por el dinero. La pregunta ya no es cuánto puedes pagar. La pregunta, más bien, es qué tipo de vida les estás ofreciendo”.

De ahí que concluya remarcando que “el que piense que con soltar pasta es suficiente para retener talento se va a quedar solo en la oficina”.