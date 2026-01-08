Renfe cambia los precios: billetes de alta velocidad por sólo 7€ hasta este día de enero para viajar por España

Las claves nuevo Generado con IA Renfe lanza billetes de alta velocidad Avlo desde 7 € y AVE desde 15 €, comprando entre el 8 y el 18 de enero de 2026. La promoción 'Superprecios' permite adquirir billetes para viajar en fechas posteriores, incluidas Semana Santa o verano, aunque las plazas son limitadas. La oferta incluye trayectos nacionales y el AVE Internacional a Francia desde 29 €, disponibles online, en taquillas y máquinas de las estaciones. Esta campaña se enmarca en la competencia de Renfe con operadores privados como Ouigo e Iryo, que también han lanzado promociones similares.

Tras los excesos navideños, época en la que se hace un gasto más elevado de lo habitual en comida y regalos, llega la famosa cuesta de enero. Por eso, Renfe ha activado unos descuentos en algunos de sus billetes siempre y cuando se compren entre el 8 y el 18 de enero de 2026.

En concreto, la compañía pública ferroviaria ha establecido precios más competitivos en sus opciones de alta velocidad, trenes Avlo por 7 euros y AVE por 15 euros, para su campaña de inicio de año denominada 'Superprecios', pero las plazas son limitadas.

La oferta también es válida para el AVE Internacional, con precios desde los 29 euros. Estos trenes conectan España con Francia, como por ejemplo los ejes Barcelona-Lyon, Madrid-Marsella y Barcelona-Toulouse.

Lista de espera

La nueva promoción se ha puesto en marcha esta mañana, pero como las plazas son limitadas, ya hay una larga lista de espera de numerosos viajeros que quieren aprovechar los nuevos descuentos.

En el comunicado, Renfe ha subrayado que, aunque la oferta sólo se puede adquirir hasta el 18 de enero, es posible comprar un billete para más adelante. "Si ya estás pensando en Semana Santa, en una escapada de fin de semana o incluso en las vacaciones de verano, este es tu momento", confirma la entidad.

Lista de espera para la promoción 'Superprecios'.

El anuncio lo confirmó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su cuenta de X el pasado miércoles 7 de enero: "Este jueves 8 de enero arranca la campaña de Superprecios. Hasta el 18 de enero podrás comprar billetes desde 7 € en Avlo y desde 15 € en AVE y Larga Distancia".

Los billetes se pueden comprar a través de la página web de Renfe, en las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones ferroviarias.

En el caso de la alta velocidad, ya sea Avlo -low cost- o AVE -servicio estándar- la red nacional sólo cubre algunos trayectos entre Madrid y Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.

Esta estrategia promocional de Renfe va en un contexto de competencia ferroviaria del operador nacional con las compañías privadas de capital extranjero, Ouigo e Iryo, en los últimos años.

De hecho, Ouigo también ha lanzado una nueva promoción que va desde el 7 hasta el 14 de enero de 2026. Esta consiste en que los usuarios de la compañía francesa pueden adquirir billetes más económicos a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 o 33 euros.