La borrasca Francis pone a media España en alerta por lluvia y nieve: la Aemet activa avisos en estas 9 comunidades

Llega lo peor de la borrasca Francis: Aemet advierte de nevadas en "cotas muy bajas" y hasta -20º C en estas zonas

  1. Temporal, borrasca Francis | Nevadas en Madrid

    Madrid capital amanece cubierto de nieve en el 5 de enero más frío que se recuerda en los últimos 40 años.

  2. Borrasca Francis, última hora | Peligro de desbordamiento en Cádiz

    El Ayuntamiento de Jimena ha cerrado al tráfico y al paso de peatones el Puente de la Pasada de Alcalá y otros puntos cercanos debido a la crecida y el fuerte caudal que lleva en estos momentos el río Hozgarganta en el Campo de Gibraltar.

    Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha enviado mensajes de alerta a los teléfonos móviles de los vecinos de varias localidades gaditanas para informar y extremar las precauciones.

  3. Borrasca Francis | Trenes cortados por lluvia y nieve

    La circulación ferroviaria entre Cercedilla y Segovia permanece interrumpida por el temporal en la Comunidad de Madrid, por lo que el servicio se presta por carretera durante todo el 5 de enero.

    Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos y seguir las indicaciones de la Aemet.

  4. Temporal lluvia y nieve, en directo | 13 carreteras permanecen cortadas

    Según ha informado la Dirección General de Tráfico esta mañana, por el momento 13 carreteras permanecen cortadas debido a la lluvia y a las inundaciones.

  5. Última hora, borrasca Francis | Riesgo en toda España

    Este lunes, todas las comunidades autónomas excepto Extremadura han amanecido en situación de riesgo o riesgo importante —con avisos amarillos y naranjas— por lluvias, nevadas, bajas temperaturas y fuerte oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). 

  6. Borrasca Francis | España amanece en alerta tras un domingo convulso

    Sigue en directo la evolución del episodio de lluvias intensas y fuertes rachas de viento que afecta a buena parte del litoral mediterráneo este lunes, con avisos activos y posibles incidencias en el tráfico, el transporte y las actividades al aire libre a lo largo de la jornada.