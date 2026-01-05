La borrasca Francis pone a media España en alerta por lluvia y nieve: la Aemet activa avisos en estas 9 comunidades
Llega lo peor de la borrasca Francis: Aemet advierte de nevadas en "cotas muy bajas" y hasta -20º C en estas zonas
-
Temporal, borrasca Francis | Nevadas en Madrid
Madrid capital amanece cubierto de nieve en el 5 de enero más frío que se recuerda en los últimos 40 años.
AVISO ❄️— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 5, 2026
¡Está nevando en Madrid!
Si, esta noche cae nieve en Madrid, España 🇪🇸 #snow #neige
Vía @LinoGrazia pic.twitter.com/wBKzKB951H
-
Borrasca Francis, última hora | Peligro de desbordamiento en Cádiz
El Ayuntamiento de Jimena ha cerrado al tráfico y al paso de peatones el Puente de la Pasada de Alcalá y otros puntos cercanos debido a la crecida y el fuerte caudal que lleva en estos momentos el río Hozgarganta en el Campo de Gibraltar.
Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha enviado mensajes de alerta a los teléfonos móviles de los vecinos de varias localidades gaditanas para informar y extremar las precauciones.
-
Borrasca Francis | Trenes cortados por lluvia y nieve
La circulación ferroviaria entre Cercedilla y Segovia permanece interrumpida por el temporal en la Comunidad de Madrid, por lo que el servicio se presta por carretera durante todo el 5 de enero.
Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos y seguir las indicaciones de la Aemet.
📢 Interrumpida la circulación ferroviaria entre Cercedilla y Segovia.— InfoRenfe (@Inforenfe) January 5, 2026
🚌 Debido al aviso de temporal en la Comunidad de Madrid el trayecto Cercedilla – Segovia se realizará por carretera durante toda la jornada del 5 de enero.
⛈️ Se recomienda prudencia en los…
-
Temporal lluvia y nieve, en directo | 13 carreteras permanecen cortadas
Según ha informado la Dirección General de Tráfico esta mañana, por el momento 13 carreteras permanecen cortadas debido a la lluvia y a las inundaciones.
📢⛈️Permanecen cortadas 13 carreteras por lluvias e inundación:— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 5, 2026
📍Cádiz
⚫️CA-3101 Macharnudo Alto
⚫️CA-3102 Jerez de la Frontera
⚫️CA-3113 El Portal
⚫️CA-3400 Rincones
⚫️CA-4107 Torrecera
⚫️CA-8200 San Pablo de Buceite
⚫️CA-9208 y CA-9209 Algeciras pic.twitter.com/2ikqzkq7nF
-
Última hora, borrasca Francis | Riesgo en toda España
Este lunes, todas las comunidades autónomas excepto Extremadura han amanecido en situación de riesgo o riesgo importante —con avisos amarillos y naranjas— por lluvias, nevadas, bajas temperaturas y fuerte oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
-
Borrasca Francis | España amanece en alerta tras un domingo convulso
Sigue en directo la evolución del episodio de lluvias intensas y fuertes rachas de viento que afecta a buena parte del litoral mediterráneo este lunes, con avisos activos y posibles incidencias en el tráfico, el transporte y las actividades al aire libre a lo largo de la jornada.