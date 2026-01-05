El Ayuntamiento de Jimena ha cerrado al tráfico y al paso de peatones el Puente de la Pasada de Alcalá y otros puntos cercanos debido a la crecida y el fuerte caudal que lleva en estos momentos el río Hozgarganta en el Campo de Gibraltar.

Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha enviado mensajes de alerta a los teléfonos móviles de los vecinos de varias localidades gaditanas para informar y extremar las precauciones.