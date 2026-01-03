Vicente, dueño de un puesto de productos caseros con 43 años de experiencia: "Trabajo 14 horas al día y estoy muy bien"

Las claves nuevo Generado con IA Vicente Sánchez Santamaría es dueño de Puestos Vicente, empresa de productos caseros con 43 años de experiencia en mercadillos de Cantabria. Trabaja 14 horas diarias, siete días a la semana, y afirma estar satisfecho con su estilo de vida y trabajo. El punto de inflexión de su negocio fue el uso de redes sociales, donde ha conseguido 68.000 seguidores en Instagram y 45.000 en TikTok, multiplicando sus ventas. Durante la Navidad, la alta demanda obligó a cerrar temporalmente la venta online por la imposibilidad de atender todos los pedidos a tiempo.

"Hoy es un día duro porque hace mucho frío", comienza Vicente. Él es el dueño de Puestos Vicente, una empresa de productos caseros de todo tipo, desde pinchos a turrón, que tiene el corazón de su actividad en los mercadillos del oeste de Cantabria. La ubicación cambia cada día, pero a EL ESPAÑOL nos ha atendido por teléfono desde Potes, cerca de los Picos de Europa.

Él, en cambio, vive en San Vicente de la Barquera, uno de los municipios más turísticos de la región. Su negocio nació en el ámbito local de las tierras cántabras, pero en los últimos años se ha extendido por toda España. "Tenemos tres apartados: los mercadillos, la venta online y en nave", nos explica el pastelero mientras trabaja y da algunas directrices a sus cuatro empleados.

A sus 60 años, Vicente Sánchez Santamaría lleva 43 en el mundo de los mercadillos y la pastelería. Una profesión dura y vocacional. "A las cinco de la mañana nos levantamos y empezamos a preparar el stand. Estamos hasta las cuatro de la tarde, pero también me llevo trabajo a casa. Trabajo siete días a la semana, 14 horas; pero estoy muy bien como estoy".

Punto de inflexión: las redes sociales

Es autónomo, un colectivo muy golpeado por los impuestos, la cuota y la inseguridad de no tener una red de protección para salir adelante. Sin embargo, él no expresa ninguna queja. Vicente sólo se centra en la parte positiva de su trabajo y de su vida. Le encanta su empleo, disfruta de preparar, por ejemplo, su artículo estrella: avellanas de Romería.

El punto de inflexión fue su incursión en las redes sociales. "Yo siempre he sido muy dicharachero, en el mercado me decían 'qué hace el tonto este', pero vendemos seis veces más desde que empecé con las redes hace cinco años. Es una publicidad real", revela el cántabro.

En Instagram tiene 68.000 seguidores; en TikTok 45.000. Se podría decir que Vicente es famoso, ya que "la gente me pide fotos". Sus vídeos en redes sociales, gestionados por profesionales, se han convertido en su principal aliado contra la subida del coste de las materias primas: él puede subir los precios sin que las ventas se vean afectadas. Ha construido su propia marca.

"Toda la vida hemos sufrido cada vez que hemos tenido que subir un precio. Ahora, con las redes sociales, cuando lo necesitas, subes el precio lo que te da la gana porque la gente, como eres famoso, va dónde tu vas", reflexiona el mercader más longevo de los mercadillos de Cantabria.

Ahora, en la época navideña, la carga de trabajo es mucho mayor. Eso sí, el éxito es mayúsculo. De hecho, a partir de la tercera semana de diciembre tuvieron que cerrar la venta de pedidos online porque "entraban a más velocidad que las etiquetas que poníamos nosotros".

Después de Reyes, volverán a la normalidad, pero en estas semanas navideñas "no damos abasto y nos toca trabajar como a desgraciados", cuenta riéndose.

Demasiados pedidos online

Otro motivo que ha propiciado que ponga en suspenso los pedidos online en Navidad es que las entregas no llegan a tiempo. "Hay tantos pedidos que MRV no puede repartirlos en fecha".

Vicente se despide con su clásico 'mozucu', apelativo cariñoso muy típico en Cantabria, y nos emplaza a encontrarnos con él para que probemos sus avellanas, almendras, empanadas o frutas deshidratadas. En cambio, el roscón -ahora que se acerca el día de Reyes-, no es una opción. "El roscón se lo dejo a los profesionales de verdad, es un tema muy delicado", concluye.