La Seguridad Social cambia las normas: podrás cobrar el 100% de tu sueldo estando de baja en este caso

La Seguridad Social permitirá cobrar el 100% del salario desde el primer día de baja a quienes donen órganos o tejidos en vida. Esta medida, vigente desde el 3 de marzo de 2025, cubre la baja médica durante los preparativos, hospitalización y recuperación. No se exige un periodo mínimo de cotización para acceder a esta prestación, ampliando su alcance a más trabajadores. La nueva regulación reconoce el acto altruista de la donación en vida y simplifica los trámites para los donantes y empresas.

La salud, en muchos casos, tiene un coste personal que va más allá de lo físico, afectando también al bienestar económico y a la estabilidad laboral.

Cuando un trabajador se ve obligado a coger una baja médica, no siempre percibe la totalidad de su salario, especialmente durante los primeros días de incapacidad temporal.

La incertidumbre económica puede condicionar tanto las decisiones personales como las profesionales, y, aunque España dispone de un sistema de protección social avanzado, el debate sobre cómo reforzar estas prestaciones sigue abierto.

En este contexto, la Seguridad Social ha introducido una medida que refuerza la protección de un grupo concreto de trabajadores: quienes deciden donar órganos o tejidos en vida para trasplante.

Desde el 3 de marzo de 2025, estas personas tienen derecho a una baja médica específica con una prestación equivalente al 100% de su base reguladora desde el primer día, cubriendo los preparativos previos, la hospitalización y la recuperación hasta el alta médica.

La norma deriva de la Ley 6/2024, de 20 de diciembre, publicada en el BOE el 21 de diciembre de 2024, que reconoce este acto altruista con impacto en la salud del trabajador.

A su vez, la nueva protección no exige un periodo mínimo de cotización, lo que amplía significativamente su accesibilidad para todos los trabajadores.

Hasta ahora, los donantes podían acogerse a permisos retribuidos contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, pero estos no siempre garantizaban el salario completo y dependían de los convenios colectivos o de los complementos que cada empresa pudiera ofrecer.

Con la nueva regulación, la Seguridad Social asume directamente el pago del 100% de la base reguladora, mientras que la empresa solo se encarga de los trámites habituales de comunicación de la baja.

Cómo ser donante de órganos y tejidos

En España, la donación de órganos y tejidos tras el fallecimiento se rige por un sistema de consentimiento presunto.

Esto significa que todas las personas son consideradas potenciales donantes, salvo que hayan expresado explícitamente lo contrario durante su vida.

A pesar de este marco legal, es fundamental comunicar la decisión a familiares o allegados, ya que suelen ser consultados antes de que se lleve a cabo la donación.

En el caso de la donación en vida, la situación es diferente, ya que requiere un paso activo por parte del donante.

Quien desee donar órganos o tejidos debe inscribirse en el Registro de Donantes de Órganos y Tejidos de su comunidad autónoma, asegurando así que su voluntad quede registrada oficialmente.

Además, esta decisión se puede formalizar mediante documentos de voluntades anticipadas, registrando así la voluntad del donante de manera oficial y segura.

Este mecanismo no solo refuerza la seguridad jurídica de la donación, sino que también asegura que la intención del donante quede reconocida por las autoridades sanitarias.