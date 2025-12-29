Fernando, joven español en Suiza, sobre su salario: "Mi nómina es de 7.868 € al mes y tengo un 13% de tasa impositiva"

Las claves nuevo Generado con IA Cada vez más jóvenes españoles emigran a países como Suiza en busca de mejores salarios y estabilidad laboral debido a la precariedad en España. Fernando, joven español de 23 años que trabaja en la industria farmacéutica en Suiza, percibe una nómina mensual de 7.868 euros y paga una tasa impositiva del 13%. Tras deducciones, Fernando recibe unos 5.900 euros netos al mes, cifra muy superior al salario medio de los jóvenes en España, que ronda los 1.000 euros. Entre 2020 y 2025, se estima que 61.000 jóvenes españoles han emigrado, muchos de ellos profesionales cualificados que buscan mejores oportunidades en el extranjero.

Ante la situación actual que enfrentan los jóvenes en España con empleos precarios, dificultades para acceder a la vivienda, escasez de oportunidades y una incertidumbre política, muchos deciden emigrar en busca de un futuro mejor.

Uno de los destinos más atractivos es Suiza, que ofrece salarios significativamente más altos que los de España, convirtiéndose en un verdadero imán para los jóvenes españoles.

Entre ellos está Fernando, un joven que trabaja en la industria farmacéutica y que se trasladó a Suiza en busca de mejores oportunidades, compartiendo en redes sociales los ingresos que percibe cada mes.

En los últimos años, cada vez más jóvenes españoles optan por emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y mayor estabilidad económica. La falta de empleo de calidad y los bajos salarios en el país empujan a muchos a mirar hacia fuera.

El fenómeno afecta especialmente a profesionales cualificados, que encuentran en otros países no solo mejores condiciones salariales, sino también opciones de desarrollo profesional que aquí les resultan limitadas. Esta fuga de talento genera preocupación sobre el futuro laboral y económico de España.

Además, la emigración juvenil no solo responde a cuestiones económicas, sino también a la búsqueda de proyectos de vida más autónomos y estables. Para muchos, vivir y trabajar en el extranjero se ha convertido en una vía para consolidar su carrera y ganar experiencia internacional.

De tal manera, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se calcula que en los últimos cinco años, la cantidad de jóvenes españoles que emigraron entre 2020 y 2025 se estima en 61.000.

Si bien está lejos de representar una emigración masiva, sí es una prueba de que es la realidad de miles y miles de españoles cada año. Uno de ellos es el caso de Fernando, un joven español que contó en sus redes sociales (@TheFer_Cars), su nueva realidad residiendo en Suiza.

"¿Cuánto gano con 23 años aquí en Suiza? Pues bien, como muchos ya sabréis, trabajo en la industria farmacéutica en Berna. Lo que haré es tomar mi última nómina y, a partir de ahí, haremos los cálculos", anticipaba el joven.

Fernando contó cómo su última nómina databa de 7.600 francos suizos, en el momento de publicación del vídeo y según el cálculo del joven, unos 7.860 euros.

"Como vivo en el cantón de Aargau, la tasa impositiva es del 13%, así que descontando los impuestos y otras deducciones, como las aportaciones al seguro de desempleo, en mi cuenta terminan entrando unos 5.600-5.700 francos suizos (5900 euros)", apuntaba.

Lo cierto es que la nómina de Fernando dista mucho de las que se pueden ver en España. El salario base para alguien de su edad en la industria farmacéutica se sitúa en unos 2.500 euros mientras que para los jóvenes de 20-24 años, el salario medio es de alrededor de 1.000 euros mensuales.

Por tanto, ante estos salarios en España y viendo lo que se consigue en Suiza, es comprensible que muchos acaben por dejar nuestro país atrás en busca de una mejoría.