Juanma Lorente, abogado: "Mantener relaciones en el trabajo no es motivo suficiente para ser despedido"

Imagen de Juanma Lorente y una imagen de archivo de una pareja. Freepik

Las claves nuevo Generado con IA Un trabajador fue despedido tras ser sorprendido manteniendo relaciones sexuales dentro de la sede de la empresa en Tenerife. La Justicia declaró improcedente el despido, ya que el acto ocurrió fuera del horario laboral y no causó daño a la empresa. El Estatuto de los Trabajadores protege a los empleados ante despidos injustificados, obligando en este caso a la empresa a indemnizar al trabajador. El abogado Juan Manuel Lorente explicó que mantener relaciones en el trabajo no es motivo suficiente para un despido procedente.

El Estatuto de los Trabajadores protege a los empleados ante diferentes situaciones y condiciones, especialmente ante el despido.

Para que un trabajador pueda ser despedido de forma procedente, se deben dar una serie de condiciones y circunstancias. Y parece que le pillen manteniendo relaciones sexuales en el trabajo no es una de ellas.

Así lo ha explicado el abogado laboralista Juan Manuel Lorente a través de sus redes sociales (@JuanmaLorente_Laboralista) basándose en un caso ocurrido en Tenerife.

El amor y no la guerra

"¿Te imaginas que te pillan teniendo relaciones sexuales en tu trabajo y la empresa por esta razón te despide, pero luego te indemnizan porque el despido ha sido improcedente?", planteaba el abogado. "La realidad supera a la ficción. Esto ha pasado de verdad en Tenerife".

Al parecer, la situación estalló después de que un trabajador estuvo manteniendo relaciones sexuales con una mujer dentro de la sede de la empresa. Ahí un compañero le pilló in fragante y no tardó en avisar a la empresa.

La empresa nada más enterarse de lo ocurrido, tomó la decisión de despedirlo inmediatamente.

En España, los despidos pueden producirse por diferentes causas, como razones disciplinarias, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Para que un despido sea válido, la empresa debe comunicarlo por escrito.

Además, los trabajadores tienen derecho a impugnar el despido ante los tribunales laborales en un plazo de 20 días hábiles si consideran que ha sido injustificado.

Y eso fue lo que hizo el trabajador. "No estaba nada de acuerdo con este despido y demandó a la empresa por despido improcedente", afirmaba Lorente. El caso se fue a juicio y la Justicia tomó una decisión: era despido improcedente.

"La Justicia finalmente le ha dado la razón al trabajador por una razón que me ha llamado bastante la atención y que creo que queréis saber", afirmaba el abogado.

De acuerdo con el tribunal, el hecho de que hayan pillado al trabajador manteniendo relaciones sexuales con otra mujer dentro de la empresa "no es razón suficiente para el despido".

Tal y como explica el abogado, el veredicto de la Justicia es que el trabajador "lo hizo fuera del horario laboral y que por lo tanto realmente no había causado ningún daño".

"Por esta razón la empresa va a tener que pagarle una indemnización al trabajador porque está injustificado", señalaba Lorente. "La verdad es que ese abogado es superdivertido".

La distinción principal entre un despido procedente e improcedente radica en la justificación de la causa. Un despido procedente es aquel en el que la empresa puede demostrar que existió un motivo válido y suficiente para finalizar la relación laboral, cumpliendo con los requisitos legales.

En cambio, un despido improcedente se produce cuando la causa alegada no se prueba o no cumple con la normativa. En este caso la empresa debe readmitir al trabajador con pago de salarios pendientes o indemnizarlo con una cantidad superior a la del despido objetivo.

Por tanto, el trabajador fue declarado inocente de incumplir con sus tareas laborales y, pese a poder ser una infracción laboral, no fue causa de despido.