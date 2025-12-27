Jaime Pla, analista económico: "En invierno, dejar el calentador eléctrico encendido toda la noche te sale a 62 euros al mes"

Montaje con una imagen de Jaime Pla y una imagen de archivo de un calentador eléctrico. iStock

Las claves nuevo Generado con IA El analista Jaime Pla advierte que dejar un calentador eléctrico encendido toda la noche puede elevar la factura eléctrica hasta 62 euros al mes. Los calentadores eléctricos, aunque prácticos, consumen mucha energía y su uso prolongado incrementa notablemente el gasto mensual, sobre todo en invierno. Pla recomienda utilizar estos dispositivos con moderación y combinar su uso con medidas de aislamiento y eficiencia para evitar un aumento excesivo en la factura. El consumo estimado de un calentador estándar es de 2.000 W, lo que supone un gasto de unos 2,08 euros por noche si se utiliza ocho horas seguidas.

Ahora que las diferentes olas de frío azotan el país y en escasos días llegará el invierno, son muchas las familias que se cuestionan cómo afrontar la factura de la luz.

Muchos optan por utilizar un calentador eléctrico para poder conseguir una temperatura ambiente cómoda y cálida.

Sin embargo, utilizarlo durante las noches genera un efecto en la factura mensual de la luz que el analista económico Jaime Pla se ha encargado de explicar.

El precio del calentador

Con la llegada del invierno, gran parte de España experimenta descensos significativos de temperatura.

Aunque el clima español es más suave que el de otros países europeos, los hogares no siempre cuentan con sistemas de calefacción centralizados, y muchos recurren a soluciones eléctricas para combatir el frío.

Durante los meses invernales, además, aumenta el consumo energético por la mayor necesidad de iluminación y calefacción, lo que incrementa la demanda eléctrica del país y puede influir en las variaciones del precio de la luz.

Una de esas opciones es un calentador de aire o calentador eléctrico, un dispositivo que transforma energía eléctrica en calor mediante una resistencia interna. Al encenderlo, la corriente eléctrica calienta dicha resistencia y un ventilador distribuye el aire caliente por la estancia.

Su funcionamiento es sencillo y proporciona calor inmediato, lo que los convierte en una opción popular para habitaciones pequeñas o para calentar espacios durante períodos cortos.

No obstante, su eficiencia depende del modelo: los básicos consumen mucha electricidad, mientras que otros, como los cerámicos o los de bajo consumo, ofrecen un rendimiento más equilibrado.

El uso continuado de estos aparatos puede tener un impacto notable en la factura de la luz, ya que suelen consumir mucha energía en poco tiempo.

Esto se agrava cuando el precio de la electricidad sube, algo que en España es relativamente común en invierno debido al aumento de la demanda, a la dependencia de condiciones climáticas para la generación renovable y al encarecimiento de los combustibles necesarios para producir energía.

De ese modo, Jaime Pla, analista económico, señaló en su perfil de redes sociales (@suopmobile) cómo se calculaba un estimado del gasto mensual de usar un calentador eléctrico durante las noches.

"Si duermes con el calentador eléctrico encendido toda la noche, ¿sabes cuánto dinero estás perdiendo?", aseguraba. "Pues he estado echando cuentas y te cuento. Un calentador de aire estándar consume unos 2.000 W."

¿En qué se traduce esto? Pla lo tuvo claro: "Si para dormir lo tienes encendido toda la noche, entonces 2000 x 8 horas y luego dividido entre 1000 son 16 kWh cada noche. Si el precio de la luz por la noche está en 0,13 euros por kWh, entonces 16 x 0,13 son 2,08 euros cada noche".

Esto significa que tenerlo enchufado todas las noches durante un mes se calcula multiplicando los 2,08 euros de cada mes por los 30 días de un mes. "Son 62,50 euros al mes. ¿Te imaginabas que te iba a costar eso?", indicaba el experto.

Por ello, aunque los calentadores eléctricos son prácticos y eficaces, es importante usarlos con moderación y combinarlos con medidas de aislamiento y eficiencia para evitar que el coste mensual se dispare.

Algunas medidas para ahorrar en invierno con el calentador eléctrico son utilizarlo solo en estancias pequeñas así como combinarlo con medidas de aislamiento como cerrar puertas y bajar persianas, o ajustar la temperatura a niveles moderados.

Además, complementar su uso con ropa de abrigo en casa, mantas o alfombras puede disminuir la necesidad de recurrir constantemente al calentador y contribuir a mantener una factura más baja.