Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre lo que va a pasar con la vivienda en España: "Se avecina una nueva crisis"

El sector inmobiliario en España atraviesa una etapa de profunda transformación, marcada por el encarecimiento desmedido de la compra y el alquiler, las crecientes dificultades de acceso a la vivienda y la proliferación de ocupaciones ilegales.

Esta situación resulta especialmente grave en las grandes urbes, donde para muchos ciudadanos encontrar un piso se ha convertido en un auténtico reto.

De acuerdo con un estudio de Idealista, el precio de venta de la vivienda en España se incrementó un 11,2% a lo largo de 2024, situándose en una media de 2.271 euros por metro cuadrado.

Este encarecimiento ha sido generalizado en prácticamente todas las capitales del país, con la única excepción de Huesca, donde los precios descendieron un 0,4%.

Valencia lideró las subidas con un aumento del 24%, seguida de Málaga (21,5%), Madrid (20,2%) y Alicante (18,2%).

Futuro de la vivienda

Sergio Gutiérrez es un reconocido experto en el sector inmobiliario que, además de su labor como agente inmobiliario, también tiene una gran presencia en redes sociales.

Gutiérrez tiene una cuenta llamada @sergio_excellence_circle con la que comparte análisis y consejos sobre el mercado inmobiliario.

En uno de sus vídeos, el experto decidió analizar el estado actual del mercado inmobiliario en España.

Gutiérrez estableció una comparación con la crisis que se vivió hace unos años: "Ya pocos se acuerdan de lo que vivimos en 2008, cuando la crisis inmobiliaria hizo que millones de españoles perdieran el valor de su patrimonio de un plumazo.

"Por cierto, valor que aún no se ha recuperado en muchas zonas".

Además, el experto desarrolló cómo las entidades bancarias juegan un gran papel en toda esta crisis de vivienda. "Desde entonces, los bancos han hecho los deberes, han aprovisionado sus cuentas y han huido de operaciones con riesgo para que esto no vuelva a suceder", afirmaba.

"Pero mucho cuidado, porque en 2025 se avecina una nueva crisis inmobiliaria pero esta vez será muy diferente", contaba Gutiérrez.

El experto adelantó una crisis inmobiliaria que esta vez no será solo de precio. "Es una crisis de acceso a la vivienda que ya ha comenzado, y donde estamos viendo cómo miles de personas no son capaces ni de comprar ni de alquilar vivienda", apuntó.

Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, España es el país de la UE con mayor porcentaje de población con dificultades de acceso a la vivienda.

De acuerdo con el informe, al menos un 1,5% de la población de España tiene problemas para tener un lugar propio para vivir. Es decir, alrededor de 720.000 personas.

Ante esta crisis, el experto prevé que los precios de la vivienda alcancen niveles históricos.

"Es una crisis habitacional sin precedentes que ha generado récords de precio en alquiler tanto de vivienda como de habitaciones; y este 2025 veremos récords de precio de venta. El acceso a la vivienda va a ser muy complicado", concluyó Gutiérrez.

Una de las principales razones detrás de este incremento es el desequilibrio en el mercado: hay una falta de oferta frente a una demanda creciente.

Según la firma experta en inversión inmobiliaria Aura Ree, en España hacen falta más de un millón de viviendas para poder cubrir el mercado, lo que explica el constante encarecimiento de los precios en los últimos años.