El absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas de los empresarios españoles. Tanto es así que cada día hay 1,2 millones de trabajadores de baja en España.

Muchos de estos empresarios han alertado sobre un 'exceso' en la protección normativa de los trabajadores españoles que al final afecta a la productividad y competitividad de dichas empresas.

De esta forma, José Elías Navarro, empresario y dueño de supermercados La Sirena, lanzó una crítica a este fenómeno laboral en el podcast The Wild Project.

"Tengo un 7% en bajas"

José Elías comenzó su crítica utilizando su propio negocio de ejemplo, expresando que cada año estas bajas laborales le suponen un gasto de 2,2 millones de euros.

"Yo tengo un 7% de bajas en La Sirena; a mí me cuesta cada año 2,2 millones de euros la gente que se va de baja, y yo te aseguro que el 30% o el 40% es gente que se ha hecho daño, se ha roto un brazo, pero hay unos que tienen un morro que se lo pisan", reclamó el empresario.

Con esto, recalcó que muchas bajas son difíciles de "puntuar" o de demostrar, señalando así a un porcentaje de trabajadores que opta por aprovecharse de esto para faltar al trabajo.

Puso como ejemplo las bajas por depresión, enfatizando que "son verdad, no te digo que no". Sin embargo, acotó que existen los llamados "profesionales de las bajas" que se aprovechan del sistema.

José Elías, empresario, sobre las bajas laborales: “Me cuestan 2,2 millones de euros y seguro que solo el 40% se han hecho daño”

Sobre este tema, el presentador del podcast, Jordi Wild, señaló que hay personas que mientras están de baja "viven del cuento", ya que "ven a la empresa un poco como el enemigo que se aprovecha de él".

José Elías mostró otro tipo de opinión al respecto: "Yo no creo que ni la empresa ni el empresario se aproveche de nadie".

"Yo creo que la empresa y el empresario dan trabajo a la gente y yo creo que gracias al empleado existe el empleador", sentenció el dueño de La Sirena.

Tras exponer esto, Navarro concluyó que considera que se ha creado un concepto en España en el que "nos hemos inventado el enemigo común y entonces ahora se está atacando al empresario como el gran enemigo".

Según los datos del Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, al menos un 33,7% de las empresas han visto un incremento en las bajas laborales.

Además, se demostró que las empresas con absentismo alto suelen estar en sectores como la industria y la construcción. Mientras que, por el contrario, aquellas con absentismo bajo se encontraban en sectores como el comercio o los servicios.