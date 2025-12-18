Jordi, sobre cómo invertir bien el dinero: “Si tienes más de 5.000 euros ahorrados, estás palmando tu pasta”

Las claves nuevo Generado con IA Jordi Mestres advierte que tener más de 5.000 euros ahorrados sin invertir significa perder valor por culpa de la inflación. La inflación reduce el poder adquisitivo, haciendo que el dinero ahorrado en cuentas corrientes pierda valor con el tiempo. Mestres recomienda tres opciones para rentabilizar los ahorros: fondos indexados, cuentas remuneradas y el mercado monetario. Estas alternativas ofrecen rentabilidad, diversificación y liquidez, ayudando a proteger los ahorros frente a la inflación.

Muchos ahorradores dudan sobre qué hacer con su dinero. Principalmente porque mientras siga en aumento, este irá perdiendo su valor y todo el esfuerzo de ahorrar habrá sido nulo.

Jordi Mestres, explicó a través de un vídeo publicado en su red social TikTok (@onefcapital) qué opciones tienen estas personas que mantienen dinero ahorrado en sus cuentas bancarias, para mejorar su rentabilidad y conseguir que, en efecto, este dinero no pierda su valor.

El motivo que explica que la inflación tenga este efecto en el dinero es que ésta funciona reduciendo el poder adquisitivo de la moneda, es decir que con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos bienes y servicios.

"La inflación se está comiendo tus ahorros"

Mestres comenzó planteando que "¿Tienes más de 5.000 euros en tu cuenta corriente? Déjame decirte que si es así estás palmando pasta". Por supuesto, los consejos expuestos por el experto, son aplicables a cualquier cantidad de dinero, no únicamente a "más de 5.000 euros".

Así, dejó claro que "la inflación se está comiendo tus ahorros", haciendo referencia a lo explicado anteriormente de que este fenómeno económico hace que el dinero pierda su poder adquisitivo.

Continuó el asesor fiscal exponiendo que "tienes diferentes opciones para rentabilizar ese dinero que tanto te ha costado conseguir", enumerando estas tres opciones: "Fondos indexados, mercado monetario y cuentas remuneradas".

Los fondos indexados, la primera opción expuesta por Mestres, son un tipo de fondos de inversión que funcionan replicando un índice bursátil, como por ejemplo el Ibex 35. Al decir que 'replican' el índice, se refiere a que compran todas, o casi todas, las acciones de dicho índice, por lo que el gestor no debe seleccionar de manera activa en dónde invertir.

Constituyen una buena opción de ahorro porque tienen unos costes bajos, son una buena opción para diversificar la cartera de inversión y evitar riesgos de pérdidas. Al no ser manejados activamente, no requieren de un conocimiento muy profundo del mercado y no intenta superar al mercado, sino igualarlo.

La segunda opción que enumeró el asesor fiscal son las cuentas remuneradas. Dichas cuentas son aquellas en las que el banco paga intereses por tener dinero depositado en la cuenta, es decir, se genera una rentabilidad por el mero hecho de ahorrar.

La ventaja de este tipo de cuentas es que este dinero está disponible en cualquier momento, es decir, que tienen liquidez. No obstante, es recomendable informarse sobre las condiciones y requisitos de estas cuentas en los distintos bancos.

El mercado monetario, la tercera opción que ofreció Mestres, también llamado mercado de dinero, funciona mediante el intercambio de instrumentos financieros a corto plazo. Un ejemplo de ello son las Letras del Tesoro o los pagarés de empresa.

Estos instrumentos financieros, permiten a quienes los poseen obtener una rentabilidad a corto plazo, pero con un bajo riesgo y una alta liquidez, es decir, son fáciles de comprar y vender, siendo esta una de sus ventajas principales.

"Cualquiera de estas opciones te va a dar rentabilidad", explicó Mestres, "consigue una rentabilidad a tus ahorros y así como mínimo recupera la inflación".