Edgar, agente inmobiliario: “Hace poco alquilamos un semisótano con ventana a pie de calle por 1.300 euros”

La crisis de la vivienda forma parte de la conversación de la mayoría de los españoles que han visto cómo los precios han ido en constante alza los últimos años haciendo prácticamente imposible el acceso a este bien.

Edgar Sánchez, agente inmobiliario, intervino en el debate de laSexta Xplica para hablar de la cruda realidad del mercado inmobiliario español, afirmando que la situación lleva así desde hace un año y medio.

Con esto, confirmó que pisos que antes costaban alrededor de 650 o 700 euros, actualmente se pueden encontrar por precios de 900 euros.

"Han subido una barbaridad"

El agente inmobiliario fue rotundo e hizo un análisis del mercado de la vivienda: "Desde hace un año y medio con el cambio de Ley de Vivienda, han subido una barbaridad los alquileres".

El Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra aumentos interanuales en torno al 10% y 13% en los recientes trimestres.

Con ello, Sánchez intentó ilustrar esta subida de precios: "Yo he alquilado pisos que hace dos años estaban a 650 euros, 700 euros al mes y estaban a 900 euros mensuales hace relativamente poco".

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio de un alquiler supone alrededor de 14,6 euros por metro cuadrado. Esto se traduce en que una vivienda de 80 metros cuadrados supondría un alquiler de 1.168 euros mensuales.

Lo cierto es que el alquiler y el precio de la vivienda han conseguido situarse como uno de los principales factores de tensión del coste de vida en España.

El agente inmobiliario dejó claro que el motivo de estas subidas y variaciones es porque "en el momento en que un inquilino se va, el propietario lo va a alquilar por más".

Con esta fuerte subida del alquiler, muchos contratos han quedado con precios por debajo del mercado, con lo cual en el momento que el inquilino se marcha y el contrato acaba, estos propietarios fijan el precio en los máximos recientes.

Además, las recientes leyes de vivienda ponen topes en la subida anual de la renta mientras esté vigente el contrato de alquiler, teniendo como límite el Índice de Precios de Consumo (IPC) y el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV).

Así, el propietario, hasta que el contrato llegue a su fin y se firme uno nuevo, no puede subir más del 2% o 3% anual permitido.

Tanto es así que lo demostró el agente inmobiliario: "Hace poco alquilamos un semisótano en Delicias, Madrid, en 1.300 euros, con ventana, pero a pie de calle".

"Tenía patio y estaba bien, pero sí es verdad que ha pasado de 1.000 euros a 1.300 euros en cuestión de un año y medio o dos años", confirmó Sánchez.

Con esta situación, cada vez son más los españoles que hacen malabares para acceder a una vivienda medianamente digna, ya sea vivir en autocaravanas, mudarse a ciudades dormitorio, casas prefabricadas o, la más popular, compartir piso con muchas personas.