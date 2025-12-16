Pablo Miser, inspector de Hacienda: "Se tributa poco las rentas del patrimonio y demasiado las del trabajo"

Montaje con una imagen de Pablo Miser y una imagen de la Agencia Tributaria. Europa Press

A pesar de su importancia para sostener el bienestar social, los impuestos suelen generar bastante debate entre quienes los consideran necesarios y quienes los consideran abusivos o ineficientes.

Por ello, la Agencia Tributaria suele percibirse de manera negativa o imponente, especialmente sus inspectores, responsables de investigar posibles casos de fraude fiscal.

Uno de ellos es Pablo Miser, un funcionario de la Agencia Tributaria que asesoró a los creadores de la serie Celeste y reflexionó sobre cómo se percibe su profesión.

Hacienda somos todos

En España, los impuestos son percibidos de manera mixta por la población. Por un lado, se reconocen como una herramienta esencial para sostener servicios públicos y bienestar social, como sanidad, educación o infraestructuras.

Pero por otro, generan debate y críticas, especialmente cuando se perciben como elevados, complejos o ineficientes. Esta ambivalencia se refleja en la percepción de la Agencia Tributaria, la institución encargada de gestionar los impuestos, que suele verse como formal, estricta e intimidante.

Dentro de la Agencia Tributaria, los inspectores de Hacienda son los funcionarios encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y detectar posibles fraudes o irregularidades.

Su trabajo incluye analizar declaraciones de impuestos, investigar operaciones sospechosas y llevar a cabo auditorías a empresas y particulares.

Aunque su labor es técnica y administrativa, la figura del inspector suele generar cierto respeto e incluso temor, debido a su autoridad para imponer sanciones ante incumplimientos.

Esta profesión se vio reflejada en la serie creada por Diego San José, Celeste. En esta producción de Movistar Plus+, Carmen Machi interpretaba a Sara, una inspectora de Hacienda que trata de demostrar que una famosa estrella pop es una defraudadora de impuestos.

Para tratar de ser lo más fieles posible, dentro de la ficción, el equipo de la serie contó con la ayuda de Pablo Miser, un inspector real de Hacienda que compartió su experiencia y conocimientos en dicha profesión.

El funcionario estuvo en el podcast La Quinta Pared, donde además de aplaudir el trabajo de la serie de mostrar la complejidad de la profesión, no tuvo reparos en dar su opinión sobre el sistema fiscal.

"El tema de los autónomos es muy largo de contar y ya te digo, no quería extenderme", afirmaba Miser. "Dicen que están fritos a impuestos, yo creo que las rentas del trabajo en general están demasiado gravadas".

"Efectivamente, para mi gusto, se tributa demasiado la renta del trabajo y poco las rentas del capital o patrimonio, grandes patrimonios. Los ultra ricos casi no pagan impuestos y los trabajadores pagamos mucho", reflexionaba el inspector.

Además, también era crítico con la confusión entre impuestos y cotizaciones entre los autónomos: "Cuando habla de pagar impuestos, normalmente no se queja de los inspectores de Hacienda, se queja de la carga fiscal de las cotizaciones, Seguridad Social...todo lo ven como lo mismo".

"Se piensa que gana, no sé, 1.000 euros y los 1.000 euros son suyos", afirmaba el inspector. "Pero claro, si tiene que pagar la cuota de autónomo, el IVA y tal, se convierte en otra cifra. Mientras que los que tenemos un sueldo, como ya nos hacemos la idea del neto, pues ya lo tenemos más asumido".

Asimismo, Miser analizaba cómo la Agencia Tributaria, pese a su estrecha relación con la población, está bastante alejada de la ciudadanía. "Es un poco por el tema de secreto fiscal, no podemos contar ningún dato de lo que estamos investigando y siempre hay un alejamiento", aseguraba.

"Creo que los directivos podrían hacer algo más por acercarse", señalaba el inspector. De hecho, ponía el ejemplo de la aduana, una oficina de la Agencia Tributaria pero que no se suele percibir como tal.

"Hay series y vídeos de esos, son parecidos como los de los policías", contaba. "Ellos sí se prestan más. Creo que se debería abrir un poco más al público".