Un autónomo en España sobre el cierre de su bar: "Antes de servir un café ya habías metido 50.000 euros"

Luis Martín Nuez, autónomo y emprendedor, ha decidido cerrar su restaurante en el centro tras cinco años de actividad. Los gastos iniciales y mensuales para abrir y mantener un local en el centro pueden superar los 50.000 euros, incluso antes de empezar a servir. El coste del alquiler, junto a gastos fijos como luz, seguros, gestoría y mantenimiento, hace muy difícil la viabilidad del negocio. Luis destaca la falta de información sobre las obligaciones y costes reales que supone emprender en España hasta que ya es demasiado tarde.

Ser autónomo en España implica asumir riesgos, adelantar dinero y convivir con gastos obligatorios incluso cuando los ingresos no están garantizados.

Una realidad desconocida para muchos emprendedores que descubren con el tiempo que montar un negocio no es solo tener una buena idea.

Es el caso de Luis Martin Nuez, un autónomo que se define en redes sociales como "inventor y emprendedor a partes iguales", y que ha decidido cerrar su restaurante tras cinco años de actividad.

Su local estaba situado en una zona céntrica, con mucho tránsito de gente, lo que en principio parecía una ventaja. Sin embargo, la zona no lo es todo y los números no siempre acompañan.

"Después de 5 años cierro mi restaurante y aunque parezca una zona con mucha gente de paso, solo el alquiler de un local como este en el centro puede irse a los 2.000 o 3.000 euros", explica en uno de sus vídeos.

Pues, a partir de ahí, los gastos se acumulan mes a mes y no entienden de temporadas buenas o malas.

Y es que "a eso le sumas gastos fijos como la luz, seguros, autónomos, gestoría, TPV", explica Luis, recordando que mantener un negocio abierto va mucho más allá del día a día.

Además, conforme avanza el tiempo, aparecen nuevas obligaciones y es que tal y como explica el emprendedor, "a poco que lleves 5 años en local tienes que revisar el extractor, las cámaras frigoríficas, el aire acondicionado, el agua y hasta el mobiliario si me apuras".

"Y eso sin contar la reforma del local", así que cuando te pones a sumar, "igual se te van 50.000 euros sin ni siquiera haber puesto un café".

Una cifra que sorprende a muchos cuando ya es demasiado tarde, ya que "te plantas con varios miles de euros al mes solo con abrir la persiana".

Luis insiste en que "no lo digo para darte pena, sino porque nadie te lo cuenta hasta que ya es tarde", y es que en un sector donde los márgenes son ajustados y cualquier imprevisto puede desestabilizar el negocio, la falta de información pesa mucho.

No obstante, a pesar de tener que bajar la persiana para siempre, Luis se queda con una lección clara, ya que tal y como detalla "lo único que hemos conseguido cerrando este negocio es aprender".