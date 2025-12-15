Iván Terrón, experto en consumo eléctrico: "El radiador es el electrodoméstico que más encarece tu factura en invierno"

Montaje con una imagen de archivo de un radiador eléctrico y una imagen de Iván Terrón. Freepik

Quedan escasos días para que llegue el invierno a España y el frío aceche. Por ello, muchas familias buscarán refugiarse de las bajas temperaturas con diferentes radiadores por casa.

No obstante, con el precio de la luz actual, especialmente en estas épocas, muchos tienen miedo de que calentarse les salga caro a final de mes.

Por esa razón, el experto en consumo eléctrico, Iván Terrón, señaló a EL ESPAÑOL cómo afecta al consumo mensual los radiadores y qué trucos seguir para conseguir ahorrar.

Esconderse del frío

En los últimos años, España ha registrado inviernos cada vez más duros, con olas de frío especialmente acusadas en el interior del país y en el norte, donde los termómetros pueden caer por debajo de los 0 °C.

Para combatir estas temperaturas, muchos hogares optan por utilizar radiadores eléctricos, estufas o sistemas de calefacción central con el objetivo de mantener una temperatura agradable en casa.

Sin embargo, aunque eficaces, estos dispositivos suelen tener un elevado consumo energético, lo que convierte la calefacción en uno de los principales gastos domésticos durante el invierno. Una situación que acaba reflejándose directamente en la factura de la luz, que ha sufrido importantes incrementos en los últimos años.

El encarecimiento del precio de la energía en el mercado mayorista, junto con la transición hacia fuentes renovables, los impuestos y otros costes regulados, ha provocado que numerosas familias vean aumentar su desembolso mensual.

Por este motivo, muchas personas perciben que la decisión de encender o no el radiador durante los meses fríos puede marcar la diferencia a la hora de ahorrar.

Para arrojar luz sobre este asunto, el experto en energía y estudiante de piloto en Adventia, Iván Terrón (@tuluzvalemenos), explicó cómo el uso de este electrodoméstico influye en el recibo eléctrico y qué medidas pueden tomarse para reducir el gasto.

"Es el electrodoméstico que más encarece tu factura en invierno", afirmaba Terrón a EL ESPAÑOL.

"Cuando llega el frío, encender los radiadores de casa es casi inevitable. Pero hay algo que mucha gente no sabe: estos radiadores pueden disparar la factura de la luz más que cualquier otro electrodoméstico".

Según detallaba el experto: "Si mantienes un radiador encendido durante varias horas al día, el gasto diario puede ser de unos 1,5 euros por radiador".

Esto se traduce en que a final de mes, un solo radiador puede alcanzar un coste de alrededor de 45 euros. "Si tienes varios radiadores funcionando en diferentes habitaciones, el coste puede llegar fácilmente a 150 euros al mes o más, solo por mantener la casa caliente", indicaba.

En consecuencia, aumentar la temperatura del hogar unos pocos grados puede tener un impacto considerable en el recibo eléctrico. "Por ejemplo, mantener la casa a 24 °C en lugar de 21 °C puede costarte unos 10-15 euros más al mes por cada radiador", explicaba Terrón.

Aun así, el experto subrayaba que es posible encontrar un término medio entre el confort y el ahorro. Para ello, ofrecía varias recomendaciones: "Mantén la temperatura justa: suficiente para estar cómodo, pero sin pasarte".

"Enciende los radiadores solo cuando los necesites, no todo el día ni toda la noche. Si puedes, usa sistemas de calefacción más eficientes o modernos que gasten menos energía", afirmaba.

"En invierno, los radiadores normales de casa son el principal motivo por el que sube la factura de la luz, y manejarlos de manera inteligente puede suponer un ahorro importante cada mes", concluía Terrón.