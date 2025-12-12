Starlite Madrid convierte IFEMA en el gran escenario musical de las Navidades

Del 11 al 23 de diciembre, Starlite Madrid convierte los pabellones 12 y 14 de IFEMA en un gran recinto musical con diez conciertos y afterparties para vivir la Navidad a ritmo de directo.

Starlite Madrid celebra 12 noches con 10 conciertos en IFEMA del 11 al 23 de diciembre, reuniendo a grandes nombres del pop, flamenco y música latina. Artistas destacados como Melendi, Ricky Martin, Manuel Carrasco, India Martínez y Miguel Poveda encabezan el cartel, junto a afterparties y zonas gastronómicas. El festival ofrece experiencias para todos los públicos, incluyendo espectáculos familiares como Disney in Concert y un gran coro infantil con más de 500 voces. Starlite Madrid se consolida como un evento navideño multidisciplinar, donde se fusionan generaciones, estilos y formatos musicales en un ambiente único.

Doce noches, diez conciertos imperdibles. Del 11 al 23 de diciembre, la Navidad en Madrid tendrá banda sonora propia. Starlite Madrid vuelve a los pabellones 12 y 14 de IFEMA convertido en algo más que un festival: una cita donde se cruzan generaciones, estilos y formatos, del pop español al flamenco, de la salsa a los himnos latinos, pasando por la magia de Disney y un enorme coro infantil.

Melendi, Ricky Martin, Manuel Carrasco, India Martínez o Miguel Poveda son solo algunos de los nombres que irán desfilando por un recinto que combina conciertos, afterparties con DJs, zonas gastronómicas y espacios para vivir la experiencia como si fuera un club a lo grande. Y para todos los públicos.

Una Navidad que se vive de concierto

El arranque no puede ser más madrileño: el viernes 12 de diciembre, Melendi inaugura el auditorio de Starlite Madrid con un concierto especial de Navidad que repasa las canciones que han marcado varias generaciones, desde Hablando en plata a Con solo una sonrisa, Caminando por la vida, Tu jardín con enanitos o Un violinista en tu tejado. Con más de veinte años de carrera y una legión de incombustibles seguidores, el asturiano promete una velada íntima y emotiva en la que su repertorio sonará a recuerdo compartido.

La fiesta no termina ahí. Esa misma noche, el foco se desplaza al after party con Hermanos Martínez, quienes han pasado de tocar en salas pequeñas a convertirse en una de las grandes revelaciones del pop en español. Su álbum debut, Súbete el volumen, ha disparado el número de reproducciones (su single homónimo supera ya los cinco millones) y les ha llevado a figurar en playlists editoriales y a ser nombrados artistas Vevo Newcomers 2025. Su directo, fresco y cercano, está pensado para cantar, bailar y cerrar la noche como si fuera el último concierto del año.

Sabor latino para combatir el frío

Otro de los grandes acontecimientos de esta edición será la llegada de Ricky Martin el sábado 13 de diciembre. El artista puertorriqueño visita por primera vez Starlite Madrid en el que será su único concierto en España, una oportunidad irrepetible para disfrutar en directo de una trayectoria reconocida con 95 discos de Platino, 40 de Oro, múltiples Grammy y Latin Grammy (incluida la distinción como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación) y 14 premios Billboard. Sobre el escenario, la mezcla de ritmo, carisma y compromiso que lo ha convertido en un icono global promete encender IFEMA de principio a fin.

La fiesta latina tendrá otros capítulos de lujo. El sábado 20 de diciembre, Emmanuel & Mijares desembarcan con su gira Two’r Amigos, más de doce años recorriendo escenarios con sold out tras sold out y un repertorio que forma parte del ADN musical de varias generaciones en Latinoamérica. Sonarán himnos como Toda la vida, La chica de humo, Si me tenías o Para amarnos más, en una noche pensada para corear cada estribillo.

Al día siguiente, el domingo 21, el turno será para el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, “El Caballero de la Salsa”. Elegante, preciso y dueño de una de las voces más respetadas de la música latina, llega con una vitrina en la que brillan el ASCAP Latin Heritage Award, seis Latin Grammy y un Grammy anglosajón, pero sobre todo con clásicos como Que alguien me diga, Vivir sin ella o Conciencia, que han llenado pistas de baile en medio mundo.

Flamenco, fusión y emoción: de India Martínez a Miguel Poveda

La programación navideña de Starlite Madrid también reserva espacio para el flamenco en sus distintas mutaciones. India Martínez actuará por primera vez en el festival el martes 16 de diciembre con un directo que resume su manera de entender la música: partir del flamenco y abrirlo a sonidos pop, bachata, reguetón o balada. Con nueve álbumes de estudio, discos de Oro y Platino y varias nominaciones a los Latin Grammy, la cordobesa llega con una colección de temas que el público ha convertido en himnos sentimentales, desde Si ella supiera o 90 minutos hasta Corazón hambriento, Olvidé respirar o su más reciente Borrachita perdía.

El viernes 19 de diciembre será el turno de Miguel Poveda, que presenta El árbol de la alegría, un espectáculo navideño que fusiona tradición y modernidad. Más que un recital de villancicos, es un viaje emocional por las raíces, los recuerdos y la esperanza, con Jesús Guerrero a la guitarra y en la producción, y con ese registro vocal capaz de pasar del susurro a la queja flamenca en cuestión de segundos. Nuevas composiciones y clásicos reinventados para una noche que se intuye especial incluso antes de que suene la primera nota.

Magia, coro y familias: la cara más coral de Starlite

Pero la Navidad también es territorio para las familias. Por eso, Starlite Madrid ha diseñado dos citas para vivir el festival con niños, sobrinos o ese amigo que se sabe todas las letras de Disney. El domingo 14 de diciembre, el recinto se transforma en sala de cine de lujo con Disney in Concert: The Sound of Magic, junto a la Orquesta Sinfónica Contemporánea de España. Sobre la pantalla, un siglo de historia de Walt Disney Animation Studios; sobre el escenario, una orquesta en directo que va hilando temas de Blancanieves, El rey león, La Bella y la Bestia, Frozen, Encanto, Aladdín o Moana, entre muchos otros, en forma de popurrís sinfónicos. Es, en realidad, un viaje en alfombra mágica por las bandas sonoras que han marcado la infancia de varias generaciones.

El martes 23 de diciembre, casi como despedida, llegará Navidad Ubuntu, un proyecto coral en el sentido más literal: más de 500 niños cantando desde el alma para iluminar el auditorio de Starlite Madrid. A ellos se suman invitados como Fernando López (Modestia Aparte), Marilia (Ella Baila Sola) y Sofía Ellar, en un concierto donde la emoción colectiva importa tanto como las voces individuales. La imagen de ese coro multitudinario cerrando el festival promete convertirse en una de las postales musicales de estas fiestas.

Manuel Carrasco y el broche emocional

Entre tanto nombre propio, uno de los momentos más esperados será el lunes 22 de diciembre, cuando Manuel Carrasco pise por primera vez el auditorio de Starlite Madrid. A lo largo de una carrera plagada de éxitos, el onubense se ha ido consolidando como narrador de emociones, convertido en compositor capaz de transformar vivencias en poesía cotidiana. De Qué bonito es querer a Uno x Uno, Salitre o Hay que vivir el momento, su repertorio está lleno de frases que ya forman parte del lenguaje sentimental de miles de fans.

Su concierto en IFEMA llega, además, arropado por el propio formato Starlite: un auditorio pensado para la cercanía y la complicidad, zonas VIP para vivir el show desde palcos y un entorno que permite alargar la noche entre restauración, coctelería y música. Porque la idea del festival no es solo ver un concierto, sino convertir cada fecha en una experiencia completa, casi como una escapada musical sin salir de Madrid.

Starlite Madrid se consolida así como algo más que un festival navideño: un punto de encuentro donde los himnos de juventud, los clásicos latinos, las bandas sonoras de infancia y los nuevos talentos del pop español comparten cartel y público.