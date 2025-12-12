Miriam, dueña de una administración de lotería: "Por un décimo que vale 20€, nuestra comisión son 0,90€"

Las claves nuevo Generado con IA Miriam Jiménez, dueña de Gaia Loterías en Sant Boi de Llobregat, gana solo 0,90€ por cada décimo de Lotería de Navidad vendido, pese a costar 20€. La Lotería de Navidad es el periodo de mayor venta para las administraciones, compensando los meses más flojos del año. Gaia Loterías ha instaurado la tradición del 'Calvos Fest', regalando décimos a personas calvas del barrio y contando con Raúl, un vecino calvo, como símbolo de buena suerte. Los números más demandados en la administración este año son el del segundo premio del año pasado (40.010) y el 95.500, conocido como el número de los calvos.

Quedan escasos días para que el sorteo de la Lotería de Navidad atraiga todas las miradas y los niños del colegio de San Ildefonso canten los números ganadores del Gordo y los otros premios menores.

Por ello, las administraciones de lotería arrancan la cuenta atrás en sus ventas, atrayendo cada día cientos de compradores esperando conseguir el décimo premiado.

Uno de estos puntos de venta esGaia Loterías en Sant Boi de Llobregat. Esta administración con 40 años de historia pasó el año pasado a manos de Miriam Jiménez, una lotera con mucha pasión por el oficio.

Vendiendo décimos con ilusión

El sorteo de la Lotería de Navidad es una tradición emblemática en España, celebrada cada 22 de diciembre y que cada año reparte algunos de los premios más grandes del país.

Más allá del aspecto económico, su importancia radica en su valor cultural y social: familias, amigos y compañeros de trabajo participan juntos, comprando décimos y compartiendo la ilusión de ganar.

De hecho, esa fue una de las razones que atrajo a Miriam para adquirir Gaia Loterías el pasado mes de mayo de 2024. "Siempre he querido tener algo mío que me diese independencia y un poco más de libertad, esto me parecía bonito", afirmaba a EL ESPAÑOL.

En este tiempo han repartido premios como un segundo premio en la Lotería de Navidad así como dos premios de Lotería Nacional, el segundo y primero. "El año repartimos casi 7 millones y medio en Navidad", recordaba la lotera.

Lo cierto es que estas fechas son precisamente el momento del año en el que más venden: "Es un porcentaje muy importante porque al final es la época fuerte de la mayoría de administraciones. Son épocas de mucho trabajo y de estar todo el día en la tienda".

"Eso compensa otras épocas que son un poquito más flojitas del año", contaba a este medio. Sin embargo, a pesar del precio de 20 euros por décimo, la lotera señala cómo su comisión es únicamente de 90 céntimos por cada billete vendido.

Asimismo, Miriam contaba cómo los números que más le piden es precisamente el del segundo premio del año pasado, 40.010, pero también el número de los calvos: el 95.500.

"Ese es el que se está vendiendo porque tenemos el número entero", indicaba la lotera. "El año pasado se buscaba mucho la fecha de la Dana, pero este año no hay ningún número".

Y es que Gaia Loterías tiene un gran vínculo con los calvos desde el año pasado.

Desde su apertura, esta lotera gaditana ha cosechado bastante éxito y cariño por parte de los vecinos, en parte motivado por su Calvos Fest.

Esta celebración, que ya ha pasado a convertirse en tradición en la administración, consiste en conmemorar la superstición de que los calvos dan la felicidad con una serie de eventos.

Durante las semanas previas al sorteo, ellos mismos regalan 30 décimos a los calvos del barrio y cuentan con Raúl, un calvo que presta su cabeza para transmitir suerte a los décimos.

"Todos estos años los calvos han estado dándonos suerte a nosotros, pues ahora vamos a devolverles la suerte un poco a ellos", reconocía Miriam. Una tradición que ya se ha vuelto emblema en Gaia Loterías y que ha repetido este año con éxito.