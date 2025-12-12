Mario Cozma, empresario de transportes: "Un camionero en rutas internacionales puede ganar unos 3.500€ netos"

Montaje con una imagen de Mario Cozma y una imagen de archivo de un camionero.

Las claves nuevo Generado con IA La escasez de camioneros en España ha revalorizado la profesión y elevado los salarios en el sector del transporte. Los sueldos varían según la ruta: entre 1.800 y 2.300 euros netos para rutas regionales, 2.200 a 2.700 euros en rutas nacionales y hasta 3.500 euros netos en rutas internacionales. Las cifras salariales mencionadas son netas, es decir, después de impuestos y cotizaciones sociales pagadas por las empresas. El debate sobre si estos salarios compensan la exigencia y sacrificios del trabajo sigue generando opiniones divididas entre los propios camioneros.

Debido a la gran falta de relevo generacional y escasez de trabajadores, la profesión de camionero se ha revalorizado bastante entre las empresas y cadenas de distribución.

Pese a su gran esfuerzo físico y dedicación, es un sector que ofrece un salario estable y que puede superar con creces el salario mínimo interprofesional (SMI).

Por ello, el empresario de transportes y experto en el sector, Mario Cozma, señaló el rango salarial de esta profesión en función del tipo de servicio que realizan.

El salario de un camionero

El sector del transporte en España atraviesa una situación complicada marcada por la escasez de conductores profesionales.

La demanda de mercancías sigue creciendo, tanto a nivel nacional como internacional, pero el número de camioneros disponibles no cubre las necesidades del mercado.

La falta de relevo generacional y las largas jornadas laborales explican en gran parte esta escasez, que se ha convertido en un problema estructural del sector.

Por esa razón, de cara a entender las condiciones laborales de la profesión, Mario Cozma explicó la situación actual de los sueldos de los camioneros en España.

Cozma cuenta con gran experiencia en el sector del transporte, con su propia empresa y una gran presencia en redes, especialmente con su podcast Rutas de éxito.

"¿Cuánto cobra un camionero en España de media?", planteaba Cozma. "De media, un camionero está cobrando unos determinados salarios que dependen de dos factores: la ruta que realice y el tipo de transporte o camión que conduzca".

En el sector transporte hay tres rutas: regional, nacional e internacional.

"La ruta regional es aquella en la que sales cada día de casa y vuelves el mismo día", afirmaba el empresario. "Suele desarrollarse dentro de una comunidad autónoma o en un radio aproximado de 200-300 km".

En el caso de la ruta nacional, esta "se realiza dentro de España, sin salir del país". "Y por último la ruta internacional, implica viajes fuera de España, a países como Francia, Italia, Bélgica, Holanda, etc", indicaba Cozma.

Pero, y la pregunta del millón: ¿cómo están los sueldos? "Varían en función del tipo de camión y de la ruta, pero por lo que he ido escuchando y analizando en distintos sectores del transporte, yo trabajo en granel sólido, los rangos suelen ser los siguientes", explicaba el empresario.

"En ruta regional es entre 1.800 euros y 2.200-2.300 euros netos", indicaba Cozma. "En ruta nacional es entre 2.200 euros y 2.600-2.700 euros netos".

Por último, en ruta internacional al demandar un mayor tiempo fuera de casa y en carretera, está mucho mejor pagado. "El sueldo va desde 2.600-2.700 euros hasta unos 3.500 euros netos", señalaba.

Sin embargo, el empresario también aprovechaba para explicar cómo estos sueldos son netos por lo que la cuantía es después "de que la empresa pague IRPF, Seguridad Social y más cotizaciones".

"Estas contribuciones suelen situarse entre 10.000 y 15.000 euros anuales, dependiendo de la comunidad autónoma, ya que algunas aplican más impuestos que otras", afirmaba Cozma.

Los sueldos de los camioneros suelen generar opiniones divididas dentro del propio sector.

Mientras unos están satisfechos con unas remuneraciones mucho mayores que la media, otros consideran que, pese a la cuantía, las largas jornadas, la presión, la responsabilidad y el sacrificio difícilmente se pueden compensar de esa manera.