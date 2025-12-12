Juanma Lorente, abogado: "Aunque no tengas la baja médica, puedes faltar 3 días al trabajo y no recibir una sanción"

Las claves nuevo Generado con IA Un trabajador puede ausentarse hasta 3 días del trabajo sin baja médica si presenta un parte médico que indique necesidad de reposo. Durante estos 3 días de ausencia justificada, la empresa no puede sancionar ni despedir al empleado por esa causa. La baja médica oficial debe ser emitida por un médico del sistema público de salud y da derecho a una prestación económica según la duración y tipo de incapacidad. Aunque es posible faltar con un parte médico, los expertos recomiendan obtener una baja médica para evitar complicaciones laborales.

Cuando un empleado no puede trabajar debido a una enfermedad o accidente, su médico puede darle una baja médica o incapacidad temporal con la que justificar su ausencia en la obligación de ir al trabajo.

En estos casos, es clave que el trabajador tenga el parte de baja del sistema público de salud para cobrar un subsidio mientras detiene su período laboral.

Sin embargo, a pesar de no recibir la baja médica, es posible dejar de trabajar hasta 72 horas mientras se recibe un parte médico, tal y como señaló el abogado Juanma Lorente en sus redes sociales (@juanmalorentelaboralista).

Baja y parte médico

Una baja médica, oficialmente denominada situación de incapacidad temporal, es el período en el que un trabajador no puede desempeñar su actividad laboral debido a una enfermedad común, un accidente o una contingencia profesional.

Durante este tiempo, el trabajador queda exento de acudir a su puesto de trabajo por prescripción médica, ya que su estado de salud no le permite trabajar con normalidad.

En España, la baja médica debe ser emitida por un médico del sistema público de salud o, en determinados casos, por una mutua colaboradora con la Seguridad Social.

El médico evalúa la situación del paciente y determina tanto el inicio de la baja como su duración estimada, realizando revisiones periódicas para valorar la evolución.

Mientras dure la incapacidad temporal, el trabajador debe seguir las indicaciones médicas y acudir a las citas de control que se le asignen.

En cuanto a remuneración, durante una baja médica el trabajador pasa a recibir una prestación económica cuyo importe depende del tipo de baja y del tiempo que lleve en esa situación.

Generalmente, los primeros días pueden no estar cubiertos o recibir un porcentaje reducido del salario, mientras que a partir de ciertos días la Seguridad Social o la mutua asumen el pago.

El objetivo de este sistema es garantizar ingresos al trabajador mientras se recupera, sin perder su vínculo laboral.

No obstante, el abogado laboralista Juanma Lorente explicó cómo es posible dejar de trabajar durante un período sin necesidad de conseguir una baja médica, aunque con sus respectivas condiciones.

"¿Puedes faltar al trabajo si no te encuentras bien, pero el médico no te ha dado la baja médica?", planteaba el abogado. "Pues técnicamente sí, pero necesitas un documento muy importante. Es que el médico, aunque no te de la baja médica como tal, te tiene que dar un parte médico en el que se especifique que necesitas reposo".

En ese sentido, el reposo como máximo puede ser de 72 horas, el tiempo máximo que un empleado puede faltar a su trabajo sin una baja médica. Es decir, tres días.

"Obviamente si faltas al trabajo y no tienes baja médica y lo que tienes es esta parte, no vas a cobrar estos 3 días", apuntaba el letrado. "Pero eso sí, la empresa no te va a poder despedir por esta razón y sancionarte de ningún modo".

En todo caso, Lorente recomendaba que en estas circunstancias es mejor obtener una baja médica que un parte ya que "genera mucho menos problemas". "Si lo que tienes es eso, no te preocupes que puedes faltar al trabajo y la empresa no te podrá decir nada", indicaba.