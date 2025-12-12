Confirmado por la estadística: estas son las terminaciones que debes comprar para que te toque el 'Gordo' de Navidad

El 6 es uno de los números que más sale en el 'Gordo'.

‘¿Y si toca aquí?’. Este es el eslogan con el que Loterías y Apuestas del Estado invita a los ciudadanos a que compren décimos de la Lotería de Navidad. Por eso, quien más, quien menos, ya ha adquirido algún número desde que se pusieron a la venta allá por agosto.

La idea de todos ellos es que el día del sorteo, el próximo 22 de diciembre, les acabe tocando el 'Gordo': 400.000 euros al décimo.

Habrá quien haya comprado el número de siempre, al que suele estar abonado. Otros, tirarán por alguna fecha concreta, como el nacimiento de un hijo. Y habrá quien quiera números ‘feos’ o ‘bonitos’. Pero ¿qué dice la historia?

¿Qué números podrían ser los afortunados?

Si se echa un vistazo atrás en el tiempo, y se tienen en cuenta todos los sorteos celebrados hasta ahora (recordemos, 213 sorteos desde el año 1812), podemos ir afinando cuál podría ser el número agraciado con el ‘Gordo’.

Por ejemplo, recopilemos los números que más han salido en el ‘Gordo’ desde las unidades hasta la decena de millar. En la decena de millar (es decir, la primera posición del número) el que más veces ha salido ha sido el 0 (65 veces).

En la unidad de millar, ese número ha sido el 3 (30 veces); en la centena, el 6 (29 veces); en la decena, el 9 (28 veces); y en la unidad, el 5 (32 veces). Entonces, el número ganador en 2024 bien podría ser el 03695 por una cuestión de estadística.

Si se repitiera la fórmula pero usando los segundos números más repetidos en el ‘Gordo’, el número resultante sería el siguiente: 12556. Dos opciones a tener en cuenta para el próximo sorteo de la Lotería de Navidad.

¿Qué otros números tienen opciones?

Hay un refrán muy español que dice que “no hay dos sin tres”. Por eso, conviene recordar cuáles han sido los dos únicos números que a lo largo de la historia han sido premiados en dos ocasiones: el 20297 (años 1903 y 1906) y el 15.640 (años 1956 y 1978).

Si ponemos el foco en franjas de millares, los números que han sido afortunados con el ‘Gordo’ han sido el 2048, 2091, 2124, 2127, 2147, 2365, 2457, 2652, 2686 y 2704. También el 9029, 9053, 9275, 9311, 9452, 9457, 9703, 9914 y 9975.

Otro dato importante a destacar para quienes busquen la Diosa Fortuna es que ha habido varias franjas de millares que nunca han resultado agraciadas con 'El Gordo'. Estas han sido las siguientes: del 27001 al 28000, del 37001 al 38000, del 39001 al 40000, del 41001 al 42000, del 51001 al 52000, del 64001 al 65000, 67001 al 68000, 68001 al 69000, del 69001 al 70000, del 70001 al 71000, del 73001 al 74000, 74001 al 75000, del 75001 al 76000 y del 77001 al 78000.

Y si hablamos de decenas de millar, la franja que más ha resultado agraciada en los sorteos de la Lotería de Navidad ha sido la comprendida entre el 0 y el 10000 (65 veces). Seguida de esta, se encuentran las comprendidas entre el 10001 y el 20000 (43 veces) y el 20001 y el 30000.

¿Por qué las franjas más elevadas (a partir del 60000) han resultado menos premiadas? Porque, a lo largo de la historia, no siempre se metieron en el bombo 100.000 números, como sucede ahora. Hasta la década de los 60, sólo se jugaban 60000 números.

Ya en la década de los 70 se pasó a los 65.000 números. Y, en la década de los 80, a los 66.000. Esta cifra se mantuvo así hasta el año 2005, cuando se puso en juego un total de 85.000 números. Ya en el año 2011, el sorteo comenzó a celebrarse tal y como se conoce a día de hoy, con 100.000 números en juego.

¿Cuáles han sido las terminaciones más repetidas del ‘Gordo’?

En el caso de las terminaciones de una cifra ha sido el 5, seguida del 4 y el 6. ¿El que menos? El 1. En las dos cifras, las más repetidas han sido el 85 y 57. 'El Gordo' ha terminado con esta combinación de dos números en un total de siete y seis ocasiones, respectivamente.

Mientras que en el caso de las terminaciones de tres cifras, los números más repetidos han sido: 297, 457 y 515. 'El Gordo' ha terminado con esta combinación de tres cifras en un total de tres ocasiones.

En el caso de las terminaciones de cuatro cifras, la terminación más repetida ha sido 0297. Los números premiados con 'El Gordo' han terminado en tres ocasiones en esta combinación de cuatro números.

Y, si se habla de las combinaciones de cuatro cifras, las que más han salido en 'El Gordo' han sido: 1879, 0212, 1309, 0615, 0945, 0669, 0297, 2029, 5345, 1564 y 5640.