El Palacio de Congresos de Plasencia (Cáceres) llevará el nombre de Robe Iniesta

Las muestras de recuerdo hacia Robe Iniesta, fallecido este miércoles, se extienden por toda Extremadura, como en Mérida, donde los ciudadanos han depositado flores y han dejado velas encendidas junto a la placa conmemorativa dedicada al musico placentino. EFE

Las claves nuevo Generado con IA El Palacio de Congresos de Plasencia llevará el nombre de Robe Iniesta en homenaje a su trayectoria vital y profesional. Robe Iniesta, líder de Extremoduro y figura emblemática del rock español, falleció a los 63 años. El Palacio de Congresos fue refugio, lugar de ensayo y escenario de grabaciones para Robe y su banda en los últimos años. El Ayuntamiento de Plasencia ha decretado tres días de luto oficial y ha habilitado un libro de condolencias para los vecinos.

El Palacio de Congresos de Plasencia (Cáceres), ciudad natal de Robe Iniesta, llevará el nombre del cantante, músico y poeta, líder de la banda de rock Extremoduro y fallecido este miércoles a los 63 años, en reconocimiento a su trayectoria vital y profesional.

En los últimos años, el Palacio de Congresos de Plasencia se convirtió en "refugio y lugar de ensayo" para el cantante y para su banda, así como en escenario de grabación de videoclips.

"Con el nombre de Palacio de Congresos Roberto Iniesta, Extremadura rinde homenaje a una de las personalidades más representativas de la región, consolidando su legado en su ciudad natal, la capital del Valle del Jerte, y correspondiendo a la reivindicación de impulsar este edificio como un centro cultural para músicos, artistas y nuevos creadores", ha destacado la Junta en un comunicado.

El Ejecutivo regional ha lamentado profundamente el fallecimiento del cantante, guitarrista y compositor placentino Roberto Iniesta Ojea, quien fue una "figura clave" del rock en español y referencia cultural para varias generaciones.

"Robe deja una huella imborrable en el corazón de todas las extremeñas y los extremeños", ha señalado

Reconocido con la Medalla de Extremadura y nombrado Hijo Predilecto de Plasencia, Robe se convirtió en embajador de Extremadura y en un símbolo de la cultura extremeña, destaca el gobierno regional.

"Desde el gobierno de la Junta de Extremadura queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amigos y al pueblo extremeño, que hoy llora su pérdida en un luto colectivo", ha señalado.

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Plasencia ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Robe Iniesta durante los cuales mantendrá las banderas a media asta.



"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha escrito su agencia de comunicación en una nota publicada en la página web.



El Gobierno local también pondrá en el zaguán del salón de plenos un 'libro de condolencias' a disposición de los vecinos.



