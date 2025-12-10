Susana (79), autónoma jubilada, con una pensión de 800 euros: “Llevo 56 años de alquiler, nunca he podido pagar un piso”

Las claves nuevo Generado con IA Susana, pensionista de 79 años en Barcelona, ha vivido 56 años de alquiler y nunca pudo comprar una vivienda por falta de recursos. Tras una vida trabajando, la mayoría de sus empleadores no la dieron de alta en la Seguridad Social, lo que ha resultado en una pensión de solo 800 euros. Para llegar a fin de mes, Susana alquila las dos habitaciones de su piso a estudiantes y duerme en el salón. La pensionista gestiona su economía con austeridad y señala que muchos mayores en España viven situaciones similares tras décadas de trabajo precario.

A sus 79 años Susana, una pensionista que vive en Barcelona, confesó en una entrevista con el creador de contenido Jire4 que ha vivido toda su vida de alquiler ya que se enfrenta a una realidad económicamente ajustada.

A pesar de haber trabajado gran parte de su vida, la jubilada reveló que la mayoría de sus empleadores la mantuvieron trabajando sin darle de alta en la Seguridad Social, lo que ha resultado en que su pensión sea tan solo 800 euros.

De esta manera, la jubilada se ha dedicado a alquilar las únicas dos habitaciones de su vivienda a estudiantes, y duerme en el salón.

"Mi único gasto es el gimnasio"

La jubilada comentó que su pensión es de "800 euros, eso no lo cobra nadie", a lo cual agregó que para subsistir ha alquilado las habitaciones de su piso: "Duermo en el salón porque claro, solo tengo dos habitaciones".

Susana vive en Barcelona, una de las ciudades más caras de España y de Europa. Tanto es así, que el Consejo Europeo examinó la crisis de la vivienda y se demostró que en esta ciudad los españoles deben destinar el 74% de su salario a pagar el alquiler.

La jubilada señaló que gestiona su dinero día a día: "Yo me gestiono viviendo día a día, el único gasto superfluo que tengo para mí es ir a un gimnasio, que voy a hacer aquagym y porque está subvencionado y pago 16 euros".

Además de este gasto, confesó que "no me puedo permitir nada porque además todo lo que hago de trabajo ahora es gratuito".

A esto agregó que realiza actividades como la pintura y el canto, estos pasatiempos comentó que le han permitido llevar muy bien su jubilación.

"Me mantengo activa, hago muchas cosas y me lleno la agenda, al final tengo amigas, canto en un coro, dibujo también", señaló Susana.

Susana (79), autónoma jubilada, con una pensión de 800 euros: “Llevo 56 años de alquiler, nunca he podido pagar un piso”

Expuso que el motivo detrás de su baja pensión tenía que ver con cómo fue contratada la mayor parte de su vida laboral: "Tengo solo 17 años cotizados, trabajé 'en b' siempre a la fuerza, pero por culpa de los empresarios".

"La primera empresaria que tuve fue una cosa horrorosa, muchas horas de trabajo y no nos daba de alta en nada", recordó la jubilada, agregando que trabajaba de promedio en un día "unas nueve horas" y que, además, "si te pedían ir un sábado o domingo, tenías que ir".

La realidad es que la pensionista trabajaba mucho porque con su salario cubría los colegios de sus hijas, la comida de la familia, el alquiler y "en verano unos 15 días de vacaciones con mis hijas", comentó.

Esto al final ha hecho que "no he podido comprarme caprichos, nunca he podido comprarme un piso porque nunca he tenido suficiente dinero para una entrada, llevo toda la vida de alquilar, hace 56 años que vivo aquí", concluyó Susana refiriéndose a su vivienda actual.

Lo cierto es que lamentablemente el problema al que se enfrenta la pensionista es muy común. Muchos son los que tras trabajar toda su vida en condiciones precarias y reciben una pensión insuficiente que no les permite vivir tranquilamente su jubilación.