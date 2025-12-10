María Rojas (27), encargada de un hotel que ganó el Gordo de Navidad: “Me levanté de resaca y había ganado 400.000€”

graciados con el Gordo de Navidad celebran que el número 88008 en la Administración “La Sarten del Sol” correspondiente al ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en Écija. Joaquín Cordero Europa Press

La Lotería de Navidad en España, más allá de ser un simple sorteo, supone un símbolo para las familias españolas que esperan con ansia el momento de comprar su décimo con la esperanza de ser los ganadores del Gordo de Navidad.

Algunos han convertido este sorteo en una tradición anual, sin embargo otros deciden a última hora unirse a este ritual y, en ocasiones, son afortunados.

Este fue el caso de María Rojas, una joven de 27 años que compró "obligada" su décimo de la Lotería de Navidad para enterarse de que su número había sido el ganador.

"Resacosa perdida"

María Rojas, una joven de Écija, Sevilla, que trabajaba como encargada de un hotel en la localidad se hizo con los 400.000 euros del Gordo de Navidad en el año 2023.

Así, contó que el día anterior al sorteo fue a la cena de empresa donde dice que bebió tanto que ese día recibió el premio "resacosa perdida".

"Me levanté resacosa perdida después de la cena de empresa y veo que me han tocado 400.000 euros ¿pero esto qué es?", espetó incrédula la joven.

Lo que hace que la situación sea aún más curiosa es que, según comentó Rojas, ella no tenía planes de comprar un décimo. Fue su madre quien la impulsó a ello manifestando que era "una vergüenza" el no haber comprado "ni un número" de la Lotería de Navidad.

Así, a última hora madre e hija optaron por comprar el número 88.008 porque "era un número muy feo", sin saber que resultaría ser la combinación ganadora.

La encargada de hotel señaló que pretendía destinar una buena parte del premio a mejorar la vida de sus padres e invertir en unas buenas vacaciones.

Las que atienden el establecimiento donde cayó el Gordo, Cristina y Soledad, comentaron con ilusión que celebraban que el premio le había tocado a "gente trabajadora".

En el 2016 este establecimiento en la avenida de Genil de Écija, ya había vendido un segundo premio de la Lotería de Navidad, con lo cual, en cierto sentido, aprovecharon para rememorar ese emocionante momento.

Los otros ganadores del Gordo

Mercedes Jiménez y José Antonio Reyes, una joven pareja que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital de la Virgen del Rocío en Sevilla, esperando a la abuela de él que se encontraba ingresada.

Uno de los familiares que también se encontraba en la sala de espera escuchaba en la radio los resultados; hasta que dijeron el número, el 88.008.

Así, la pareja, presa de júbilo, comentó que por fin podrían comprarse un piso para vivir juntos y con su bebé de un poco más de un año que, con la escena, lloraba incesantemente sin entender qué ocurría.

"A mi marido no le gustaba el número, pero lo compré la semana pasada cuando quedaban solo dos", señaló a los medios Jiménez, que también reveló que compartían el número ganador con su hermana.

Por otro lado, dicho premio del Gordo fue el más tardío de la historia y salió el resultado alrededor de las 13:30 horas. Hasta entonces, el más tardío había sido en el año 2014 que salió sobre las 13:00 horas.