María García, hostelera: "Te vienen niñitos de 21 años que quieren cobrar 1.800€, fumarse 5 pitis y salir a su hora"

Las claves nuevo Generado con IA María García, hostelera y creadora de contenido en TikTok, denuncia las dificultades para contratar personal comprometido en la hostelería. Asegura que muchos candidatos jóvenes exigen altos salarios y condiciones flexibles sin mostrar la disposición necesaria para las tareas del sector. María destaca la importancia de la versatilidad y el compañerismo en hostelería, y lamenta que cada vez menos aspirantes compartan esa visión. Su testimonio refleja una preocupación extendida entre hosteleros sobre la falta de personal adecuado en un sector clave para la economía.

La situación laboral en la hostelería continúa generando debate, y pocas voces lo reflejan con tanta contundencia como la de María García, hostelera y creadora de contenido en TikTok.

En sus publicaciones, María explica sin rodeos los retos a los que se enfrenta el sector, especialmente a la hora de contratar personal.

"La gente no quiere trabajar. A mí me sabe muy mal decirlo, pero a este paso yo creo que el sector se va a terminar", afirma con contundencia al inicio de su vídeo.

Una situación insostenible

La empresaria asegura que, a lo largo de los años, ha vivido situaciones insólitas a la hora de entrevistar a candidatos: "Si pudieras ver por un agujero las entrevistas que he llegado a hacer, lo que te exigen en comparación a lo que aportan... es surrealista".

Esta percepción, según ella, no es un caso aislado, sino una tendencia creciente que dificulta mantener equipos sólidos y comprometidos.

María sostiene que la hostelería requiere perfiles versátiles y con disposición para apoyar donde sea necesario, y afirma que quienes realmente conocen el oficio comprenden a fondo el funcionamiento del día a día.

"La gente que trabaja en hostelería, la todoterreno, sabe de lo que va el sector. Si hay que poner un lavavajillas porque mis compañeros van fatal de tiempo, pues se pone... se sirven mesas, se recogen", indica.

Su mensaje, compartido por muchos hosteleros, apunta a la importancia del compañerismo y la flexibilidad, elementos que considera esenciales para que un negocio funcione.

Sin embargo, asegura que cada vez encuentra más aspirantes que no comparten esa visión: "Pero te vienen niñitos de 21 años que te dicen que quieren cobrar 1.800 euros, que se van a su hora, llegan 5 o 10 minutos tarde, se quieren fumar cinco pitillos y encima salen a descansar…".

Para María, lo más sorprendente no es solo la actitud, sino la convicción con la que algunos expresan estas demandas: "Lamentablemente, no me estaban vacilando, lo pensaban de verdad. Si supierais la cantidad de gente que no sirve para trabajar...".

Con su vídeo, María García se ha convertido en un altavoz de las frustraciones de muchos hosteleros. Su mensaje, aunque polémico para algunos, refleja una preocupación real: la dificultad de encontrar personal comprometido en un sector que, pese a su exigencia, sigue siendo pilar fundamental de la economía y la vida social.