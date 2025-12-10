Elmer, conductor de VTC, sobre sus duras condiciones laborales en España: "Me exigían facturar 4.800€ y cobraba 1.280€"

Las claves nuevo Generado con IA Elmer Marín, ex conductor de Uber, relata que le exigían facturar hasta 4.800 euros al mes mientras su salario era de solo 1.280 euros. El crecimiento de las licencias VTC en España ha sido exponencial: de menos de 4.000 en 2015 a unas 24.000 previstas para finales de 2025. Las condiciones laborales de los conductores de VTC varían según la empresa: algunos cumplen la ley, pero otros imponen altos mínimos de facturación y no reconocen la nocturnidad. Los conductores autónomos de VTC pueden facturar cifras altas, pero deben descontar pagos a la plataforma, combustible, mantenimiento y seguros de su ingreso bruto.

Elmer Marín es un ex conductor de Uber que ha contado su complicada experiencia trabajando para dos empresas de VTC en España. Ambas le exigían un mínimo de facturación, pero las condiciones laborales eran muy distintas.

Los VTC o Vehículos de Transporte con Conductor, han crecido enormemente en España en la última década. Si en 2015 las licencias de este tipo de vehículos no llegaban a las cuatro mil, a finales de 2025 existen ya entre 23.700 y 24.000 licencias.

Según datos del Ministerio de Transportes, solo en la Comunidad de Madrid hay registradas 9.756 licencias de VTC, concentrando entre el 40 y 45 % del total. Esto supone aproximadamente un VTC por cada 1,6 taxis.

El negocio de los VTC en España

Si hablamos a nivel nacional supondría una licencia de VTC por cada 2,5 de taxi. Un crecimiento exponencial que ha consolidado en nuestro país a Uber, Cabify y Bolt. Pero, ¿cuánto ganan los conductores de este tipo de vehículos?

Los conductores de VTC como Elmer son meros trabajadores asalariados, y en la mayoría de casos, no trabajan para las plataformas directamente. A diferencia de los taxistas que suelen ser autónomos, la mayoría de conductores de VTC trabajan para empresas intermediarias.

La primera empresa para la que trabajó Elmer cumplía la ley al pie de la letra: "trabajaba ocho horas diarias y me obligaba a descansar 30 minutos cuando llevaba seis horas seguidas conduciendo", explica. El requisito de facturación era "entre 3.500 y 4.000 euros mensuales".

Elmer señala que si se estaba dentro de ese rango no había problema y, además, se podía trabajar más horas para llegar a comisionar. El salario, regulado por convenio, dependía de la nocturnidad. En el turno de noche ganaba 1.380 euros brutos y durante el día 1.280.

El problema lo tuvo con la segunda empresa con la que trabajó y de la que fue despedido. La exigencia de facturación era considerablemente más alta. "Te pedían facturar sí o sí 4.800 euros todos los meses", asegura.

Elmer no consiguió llegar a estas cifras. Su contrato también era de 40 horas semanales, pero según explica, "tenías que trabajar muchas más horas" para alcanzar las altas metas de facturación. El salario básico era de 1.280 euros y no le tenían en cuenta la nocturnidad.

También critica que no le pagaban las horas extra si no estaban autorizadas, por lo que solo trabajaba entre ocho y nueve horas diarias. Su facturación semanal oscilaba entre 1.000 y 1.200 euros, lo que a final de mes sumaba 4.600 aproximadamente, y por ello no le renovaron.

En el otro lado están los conductores de VTC autónomos que, aunque son una minoría, también existen. Según el testimonio del creador de contenido Jonatan Artiñano, más conocido como Viviendoenlacalle, facturó 4.833 euros trabajando 144 horas para Bolt.

A esta cifra hay que restarle los 1.038 euros que pagó a la aplicación, por lo que le quedaron 3.795 euros brutos en su primer mes de trabajo. Una cifra considerablemente alta, pero a la que también hay que descontar el combustible, mantenimiento, alquiler y seguro del coche.