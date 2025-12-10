Clarel, tu aliado del amigo invisible

Porque 'El arte de regalar' comienza pensando en la otra persona

Hacer un regalo es mucho más que entregar un objeto: es un gesto lleno de significado. Regalamos para celebrar vínculos –como un aniversario–, para marcar momentos especiales o simplemente porque nos apetece tener un detalle con otra persona.

Regalar es un acto de generosidad, amor y gratitud. El arte de regalar comienza cuando pensamos en la otra persona y elegimos algo que hable por nosotros. Recibir un regalo, esperado o no, nos hace sentir valorados porque alguien ha dedicado tiempo a imaginar qué nos ilusiona. Por eso, los regalos refuerzan la confianza, crean intimidad y profundizan los vínculos.

En esta época del año, esa magia se multiplica. Regalar en Navidad es algo muy común, por ejemplo, jugando al amigo invisible. Pese a que su origen sea incierto –hay teorías que lo sitúan en Venezuela, Estados Unidos o Escandinavia– esta tradición ha calado. Cada año, volvemos a dedicar un momento a pensar en un regalo especial sin que nadie nos descubra antes de tiempo.

La importancia de acertar

Clarel, la marca especializada en belleza, cuidado personal y bienestar, sabe que dar con el regalo perfecto es toda una misión. Por eso, a partir del 2 de diciembre y hasta el 6 de enero, aterriza con su campaña ‘El arte de regalar’, pensada para sorprender, emocionar y acertar.

Durante algo más de un mes, cada compra de 25€ o más, tanto en tienda física como en clarel.es viene con regalo seguro. Desde premios físicos como unos AirPods, freidora de aire o maletas, hasta bonos en Moeve o Uber, además de cursos y experiencias en bienestar, gastronomía y deporte. Para ello, tendrás que subir tu ticket a la web www.navidaddeclarel.es y gana un premio seguro jugando a su ruleta Clarel.

Como en cada detalle reside la magia y ningún regalo está completo sin un envoltorio especial, en tu tienda Clarel pueden envolvértelo gratis con un papel sostenible. Si prefieres hacer la compra online, no te preocupes: podrás añadir papel de regalo gratuito para prepararlo tú mismo en casa.

Las ideas de regalo de Clarel

Para triunfar estos días, Clarel ofrece ideas regalo, cuatro packs con los que todos querrán que les toques en el amigo invisible:

Estuche age perfect midnight de L’Oréal Paris: En su interior alberga el ritual ideal creado para pieles maduras que quieren despertar con un aspecto más rejuvenecido. Combina Le Duo, un sérum que suaviza las arrugas y aporta luz, con la Age Perfect Renacimiento celular, una crema regeneradora enriquecida con trufa negra, té negro fermentado, Vitamina E y Neohesperidina, que ayuda a renovar las células y prolongar su vitalidad. Su precio es de 34,99 €.

Estuche cuidado antiedad y antimanchas de Nieva Men: Reúne una rutina para lograr una piel más uniforme con un sérum antiedad y una hidratante FPS 30 que combinan Ácido Hialurónico y la tecnología Luminous 630 para reducir manchas y mejorar la textura. Su precio es de 29,99 €.

Estuche Gold Seduction Women’Secret: un dúo seductor perfecto para el amigo invisible compuesto por un perfume de 100 ml y una loción de 200 ml. La fragancia combina notas frescas, florales y un fondo cálido de madera y vainilla, mientras que la loción hidrata y deja un aroma duradero. El precio es de 17,95 €. El regalo de amigo invisible de 20 euros ideal.

Gama fortificante hair advance de bonté: una línea capilar vegana sin sulfatos, diseñada para reparar el daño, frenar la caída y reducir la rotura desde el primer uso. Formulada con Biotina, Cafeína y Provitamina B5, fortalece, estimula y mantiene la hidratación. La mascarilla brinda un extra de resistencia y el Aceite de argán nutre y suaviza el cabello. Precios: champú 4,99 €, mascarilla 5,49 € y sérum 7,29 €.

En esta época del año, en la que buscamos el regalo del amigo invisible perfecto, Clarel nos lo pone más fácil que nunca con propuestas pensadas para sorprender de verdad. Su campaña “El arte de regalar” nos recuerda que cada detalle, por pequeño que sea, es un recuerdo para siempre.