Borja Muñiz, lotero, sobre subir el precio del décimo de Navidad a 25 euros: “El premio debería ser de 500.000 euros”

La polémica envuelve el próximo sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre. Y todo porque quienes regentan las administraciones de loterías están levantando la voz porque consideran que el negocio no es rentable.

Y es así porque consideran que las comisiones que perciben no son las adecuadas. De hecho, llevan 23 años siendo las mismas. Uno de esos loteros es Borja Muñiz.

El presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal) y responsable de la administración número 5 de Gijón considera que la solución “más profesional y más justa sería que el décimo subiese a 25 euros”.

Medio millón de euros

Borja Muñiz realizó estas declaraciones en el programa ‘Poniendo las calles’ de Cope. “El premio debería de subir a unos 500.000 euros, aunque Hacienda se seguiría llevando un buen pellizco", continuó.

Conviene recordar que el precio del billete sigue siendo el mismo (20 euros) desde los últimos 23 años, así como las comisiones.

Desde su punto de vista, “hay que actualizar la lotería de Navidad porque es el sorteo más importante del año. Es un producto muy bueno al que le toca ya una pequeña actualización”.

Si se llevase a cabo, no sólo ganarían ellos, sino que Hacienda también se llevaría su parte: “Un buen pellizco”, según Muñiz. Así como los afortunados con el primer premio.

Porque, tras aplicar la actual retención del 20% sobre el importe que supera los 40.000 euros que sí están exentos, el premio neto que se llevaría el ganador del Gordo sería de 408.000 euros (frente a los 328.000 euros actuales).

Las comisiones que paga actualmente el SELAE (Loterías y Apuestas del Estado) son las siguientes:

- Juegos Activos: 6% del importe bruto de las ventas de Quiniela y Quinigol y 5,9% de las ventas del resto de juegos: Primitiva, Bonoloto, Euromillones, etc.

- Lotería Nacional: 6% del importe bruto de la venta a excepción de las ventas del Sorteo de Navidad, en cuyo caso el porcentaje es del 4,5%.

- Pago de premios: 2,5% hasta 310.000 euros anuales pagados en concepto de premios.