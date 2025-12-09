Manuel Velasco, sobre los ingresos de la administración de Doña Manolita: "Superan el medio millón de euros"

Las claves nuevo Generado con IA Las administraciones más exitosas, como Doña Manolita, superan el medio millón de euros en ingresos anuales, aunque sólo representan el 0,24% del total. El grupo mayoritario de administraciones de lotería en España obtiene ingresos anuales entre 60.000 y 100.000 euros, con una rentabilidad superior al 10%. El precio del décimo de lotería no ha subido desde 2002, pese a que la inflación ha aumentado un 64%, lo que ha provocado que muchas administraciones pidan una subida de precio. La rentabilidad de cada administración depende de factores como la ubicación, la gestión y los premios otorgados, siendo habitual adquirirlas mediante traspaso.

El sorteo de la Lotería de Navidad se acerca a pasos agigantados. Quien más, quien menos, llevará un décimo para tentar a la suerte por la módica cantidad de 20 euros.

Sin embargo, diferentes asociaciones que representan a dos tercios de los loteros piden subir el precio del décimo (en la gran mayoría de los sorteos). Y lo argumentan diciendo que, desde 2002, este no ha variado mientras la inflación ha aumentado un 64% desde entonces.

Teniendo en cuenta esta consideración, surge la pregunta: ¿es rentable un negocio de lotería? Dichas asociaciones estiman que esta inmovilidad ha llevado a muchas administraciones “a una situación crítica”.

Sin embargo, Manuel Velasco, que está al frente de Traslot102 (firma que se dedica a la compraventa de administraciones de loterías) no lo ve así: “La rentabilidad anual del grupo mayoritario de administraciones supera el 10%. Cifra nada desdeñable”.

Y luego están administraciones como Doña Manolita o La Bruxa d’Or: "Sus ingresos anuales superan el medio millón de euros". Eso sí, sólo son el 0,24% del total.

El top de las administraciones

Para refutar sus cifras, Velasco da una serie de estadísticas: “En España hay algo más de 4.100 administraciones integrales de lotería. Es decir, dedicadas íntegramente a la venta de Loterías y Apuestas del Estado”.

Y matiza: “Un 26,89% obtiene unos ingresos de hasta 60.000 euros anuales. Un segundo grupo, el mayoritario (35,5%), percibe entre 60.000 y 100.000 euros anuales. Un tercer grupo, un 33%, alcanza unos ingresos de 100.000 a 200.000 euros anuales. Y un reducido cuarto grupo (4,7%) consigue unas comisiones superiores a los 200.000 euros anuales”.

Aparte de todas ellas, están las que Velasco denomina como el top de las administraciones (es decir, Doña Manolita o La Bruxa d’Or, por ejemplo). Un raquítico 0,24% cuyos ingresos anuales superan el medio millón de euros.

El experto destaca que no a todas las administraciones se les puede meter en el mismo saco. Pero sí indica que, “si nos ceñimos al grupo mayoritario, las que tienen unos ingresos anuales de entre 60.000 y 100.000 euros anuales, su rentabilidad anual supera el 10%. Cifra nada desdeñable”.

Como muestra, un botón de una de las ventas que realizó Traslot102. Tenía unos ingresos anuales de 95.000 euros y unos gastos de 38.500 euros. Gastos que incluían alquiler, suministros, Seguridad Social, seguros, sueldos de dos empleados y gastos varios.

“Esta Administración, que se vendió por 375.000 euros, tenía unos beneficios antes de impuestos de 56.150 euros. Tras la tributación correspondiente su rentabilidad fue del 10,66%”, sostiene Velasco.

Eso sí, en la rentabilidad de cada administración intervienen varios aspectos. Entre ellos, la ubicación del local (que Manuel Velasco califica como “fundamental”), la gestión del negocio, o los premios dados, entre otros.

¿Y cómo hacerse con una administración de lotería? Lo más común es mediante un traspaso. “Para este año 2025 esperamos gestionar el 30% de los traspasos y compraventas que se realicen en nuestro país”, detalla Velasco.

¿Cuánto cobra un lotero?

“Las comisiones oscilan entre los 200.000 euros y los dos millones”, explica Velasco. ¿Y cuáles son las comisiones que paga SELAE?

- Juegos Activos: 6% del importe bruto de las ventas de Quiniela y Quinigol y 5,9% de las ventas del resto de juegos: Primitiva, Bonoloto, Euromillones, etc.

- Lotería Nacional: 6% del importe bruto de la venta a excepción de las ventas del Sorteo de Navidad, en cuyo caso el porcentaje es del 4,5%.

- Pago de premios: 2,5% hasta 310.000 euros anuales pagados en concepto de premios.

“Las administraciones de lotería han sobrevivido a las guerras napoleónicas, las carlistas, la gripe española del 18… El Sorteo de Navidad no dejó de celebrarse ni durante la Guerra Civil. No tenemos constancia tampoco de que ninguna administración cerrase tras la epidemia de la Covid. Son como un valor refugio frente a los peores avatares”, concluye Velasco.